L’une des figures les plus durables de l’ère Bouteflika a disparu. Djamel Ould Abbès, ancien secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) et ancien ministre, est mort mercredi 18 novembre 2026 à l’âge de 92 ans en Algérie, selon Le Jeune Indépendant, qui a recueilli l’information auprès de ses proches. Le quotidien le présente comme « un des caciques les plus influents et durables de l’ancien régime politique », et son nom restera ainsi lié à une longue carrière au sommet de l’État, puis à une fin de parcours passée devant les tribunaux.

Un médecin devenu homme d’appareil

Né le 24 février 1934 dans la wilaya de Tlemcen, Djamel Ould Abbès a obtenu son diplôme de médecine en 1964 en Allemagne de l’Est. Ensuite, il a exercé pendant plusieurs années avant de se lancer dans la politique. Après l’arrivée d’Abdelaziz Bouteflika à la présidence, il devient ministre de la Solidarité nationale en 1999 et garde ce portefeuille pendant près de dix ans. Puis il prend la tête du ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, de 2010 à 2012, avant de siéger au Conseil de la nation.

Le 22 octobre 2016, il succède à Amar Saadani à la direction du FLN. Dès lors, il s’impose comme l’un des soutiens les plus constants du chef de l’État. Toutefois, son passage à la tête du parti s’achève en 2019, au moment où le Hirak pousse Bouteflika à la démission.

Les poursuites après 2019

La chute est rapide. En juin 2019, la fin de son immunité parlementaire ouvre la voie à sa convocation par la Cour suprême. Aussitôt, il est placé sous mandat de dépôt et incarcéré à la prison d’El-Harrach, à Alger. Les poursuites visent la dilapidation de deniers publics, des contrats contraires à la réglementation, l’abus de fonction et la falsification de procès-verbaux, des faits liés à sa gestion du ministère de la Solidarité nationale.

Il est condamné en septembre 2020. De son côté, son fils, El Wafi Fouad Ould Abbès, est rattrapé par la justice : il est arrêté au Venezuela en juin 2021 sur la base d’un mandat d’arrêt international.

Une retraite loin de la vie publique

Selon Le Jeune Indépendant, Djamel Ould Abbès est sorti de la prison d’El-Harrach en 2025. Dès lors, il s’était retiré à Aïn-Témouchent, où il vivait avec l’un de ses fils, silencieux et éloigné de la scène politique. Ainsi s’achève la trajectoire de l’un des derniers responsables de premier plan du système qui a dirigé l’Algérie pendant vingt ans.