Passé par le Paris Saint-Germain lors de la saison 2020-2021, l’ancien international italien, Alessandro Florenzi garde de très bons souvenirs de son passage chez les doubles champions d’Europe. Quand il évoluait encore au PSG a joué aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé.

A l’époque, les deux joueurs formaient un duo stratosphérique. Cependant, au cours d’un récent entretien médiatique, Florenzi a révélé le nom du joueur qui l’a le plus impressionné durant son passage au Paris Saint Germain. L’italien n’est pas passé par quatre chemins pour signifier que le joueur qui l’a le plus impressionné s’appelle Angel Di Maria.

Di Maria, un joueur à part

Dans son entretien, Alessandro Florenzi a déclaré qu’Angel Di Maria appartient à une classe de joueur à part. « Il y a un joueur qui me rendait fou, et j’avais de la chance parce qu’il était juste devant moi sur le terrain, c’est Angel Di Maria » a livré l’ex latéral droit.

Celui qui a évolué sous les couleurs de l’AS Roma estime que Neymar et Mbappé étaient incroyables sur le terrain mais qu’Angel Di Maria était tout simplement hors norme. Selon Florenzi, Di Maria possédait quelque chose en plus. « Je me suis toujours dit : « Ouah, il vient d’un autre monde » » a confié l’italien sur le potentiel de Di Maria. Ce dernier est considéré comme l’un des plus grands joueurs argentins de tous les temps et grâce à son talent, il a laissé une trace indélébile au Paris Saint Germain.