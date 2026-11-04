Nigeria : l'armée arrête deux hommes soupçonnés d'espionner pour Boko Haram dans l'État de Borno

La traque des complices présumés de Boko Haram se poursuit dans le nord-est du Nigeria. Deux hommes ont été interpellés le 1er novembre 2026 à Benisheikh, dans la zone de Kaga, en plein État de Borno, selon des sources sécuritaires citées le 4 novembre par Zagazola Makama. Les soldats de la Hybrid Force soupçonnent les suspects, Bukar Usman, 30 ans, et Ladan Modu, 25 ans de renseigner les insurgés.

Une localité déjà visée en octobre

Benisheikh n’en est pas à sa première opération puisque les mêmes troupes y ont mené plusieurs raids à la mi-octobre et ont interpellé au moins cinq personnes présumées liées aux groupes armés. Le 25 octobre, une embuscade tendue dans le même secteur de Kaga a ensuite fait six morts parmi des combattants présumés de l’ISWAP et de la faction JAS, puis de nouvelles arrestations ont suivi.

Pour rappel,dans cette région, les accusations de collaboration portent souvent sur le suivi des convois et des positions militaires, ce qui explique la fréquence de ces arrestations.