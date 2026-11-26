Un ressortissant marocain de 56 ans, originaire de Taza, n’a pas obtenu gain de cause devant la cour administrative d’appel de Toulouse. Malgré son activité de jardinier et la présence de membres de sa famille en France, les magistrats ont confirmé son obligation de quitter le territoire français (OQTF).

L’affaire remonte à juillet 2024, lorsque l’intéressé dépose une première demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l’Hérault. Arrivé en France le 15 décembre 2019 avec un visa de long séjour délivré par l’Italie, valable jusqu’au 13 juillet 2020, il affirme avoir commencé à travailler en 2022. Il sollicite alors une régularisation au titre de sa vie privée et familiale.

Cependant, le 5 mars 2025, le préfet rejette sa demande et lui impose de quitter le territoire sous trente jours. Une interdiction de retour de trois mois accompagne cette décision. Son recours devant le tribunal administratif de Montpellier est également rejeté le 5 décembre 2025.

Devant la cour d’appel, le Marocain invoque son ancienneté de séjour, son insertion professionnelle ainsi que la présence de sa sœur et de sa nièce. Toutefois, son contrat de jardinier ne convainc pas les magistrats. En effet, cette profession ne figure pas parmi les métiers en tension retenus en Occitanie. Il ne justifie pas non plus d’une qualification particulière.

Ses attaches familiales ne suffisent pas davantage. L’attestation d’hébergement produite ne démontre pas, selon la cour, l’existence de liens suffisamment étroits et stables. Par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, il ne présente pas d’autres éléments familiaux susceptibles de justifier sa régularisation.

La justice relève également qu’il n’a entrepris aucune démarche de régularisation entre l’expiration de son visa, en juillet 2020, et sa demande de juillet 2024. Dans son ordonnance du 24 novembre 2026, la cour administrative d’appel de Toulouse rejette finalement son recours, estimant qu’il est manifestement dépourvu de fondement.