Un communiqué conjoint de six ministres, rendu public lundi 23 novembre, étend à l’ensemble du territoire guinéen l’interdiction de l’orpaillage illicite, jusque-là limitée à la région de Siguiri. Ainsi, les ministres de la Justice, de la Défense, de l’Administration du territoire, de la Sécurité, de l’Environnement et des Mines préviennent que « tout contrevenant, qu’il soit guinéen ou étranger, sera interpellé » et poursuivi en justice, tandis que les gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires, présidents de districts et de quartiers sont tenus de prêter main-forte aux forces de défense et de sécurité, lesquelles doivent, de leur côté, agir dans le respect des lois et garantir la libre circulation des personnes et des biens.

Par ailleurs, les premières condamnations donnent une idée des sanctions encourues. En effet, selon le Parquet général, les peines vont de deux à dix-huit mois de prison, auxquelles s’ajoutent une interdiction de séjour de cinq à dix ans et l’expulsion des étrangers, à l’issue d’audiences tenues du 10 au 12 novembre dans plusieurs tribunaux, dont celui de Kankan.

Depuis le début de la campagne, le bilan est déjà lourd. Ainsi, 1 263 personnes, dont des ressortissants de sept pays africains, ont été interpellées dans la région de Siguiri, et quelque 1 557 Ouest-Africains ont été expulsés après jugement à Conakry. De plus, 22 anciens administrateurs territoriaux de Siguiri ont été condamnés à deux ans de prison pour complicité, ce qui explique en partie l’appel lancé aujourd’hui aux élus locaux.

Cependant, l’opération est contestée. Alors que le gouvernement invoque la dégradation de l’environnement et la pollution des cours d’eau, le Forum des forces sociales de Guinée a déploré une dizaine de morts par balles réelles lors d’affrontements, un bilan que les autorités n’ont pas confirmé, et les Forces Vives de Guinée dénoncent une « dérive autoritaire ».