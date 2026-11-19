La Guinée a coupé le signal de la RTB, la télévision publique du Burkina Faso, jeudi 19 novembre 2026. La Haute Autorité de la communication (HAC), régulateur guinéen des médias, reproche à la chaîne un éditorial illustré par une caricature du président Mamadi Doumbouya. La mesure s’applique sur tout le territoire, avec effet immédiat. Elle intervient alors que Ouagadougou dénonce le sort réservé à ses ressortissants, expulsés des sites d’orpaillage guinéens depuis début novembre.

Ce que reproche la HAC à la chaîne burkinabè

Dans sa décision, signée par son président Boubacar Yacine Diallo, la HAC justifie la sanction par « la diffusion sur les antennes de la chaîne publique burkinabè Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) d’une émission comportant un commentaire éditorial hostile à l’égard de la République de Guinée ». Elle précise que ce commentaire « a été illustré par une caricature portant atteinte à l’honneur, à la dignité et à l’image » du chef de l’État guinéen.

Le dispositif est sans nuance. L’article premier dispose que « la diffusion des programmes de la chaîne publique Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) est interdite sur toute l’étendue du territoire de la République de Guinée, jusqu’à nouvel ordre ». Canal+ Guinée et les autres distributeurs de bouquets doivent retirer la chaîne de leurs offres dès notification, sous peine des sanctions prévues par les lois et règlements guinéens.

Un éditorial lié à la crise de l’orpaillage

Le texte de la HAC ne précise pas le sujet de l’éditorial. Selon des informations disponibles, il aurait reproché à Conakry une politique minière plus indulgente envers les grandes multinationales qu’envers les orpailleurs ouest-africains. Depuis le début du mois, les autorités guinéennes mènent une vaste opération contre l’orpaillage clandestin, surtout à Siguiri, dans le nord-est du pays.

Plusieurs milliers de Burkinabè ont été arrêtés puis renvoyés vers leur pays, souvent en passant par le Mali. Le gouvernement guinéen défend cette politique par la lutte contre l’exploitation anarchique des ressources minières et contre les dégâts environnementaux. Pour beaucoup de ces travailleurs, l’orpaillage reste pourtant une activité de survie.

Une instance habituée aux interdictions

La HAC n’en est pas à sa première sanction visant un média critique envers le pouvoir. En effet, elle avait fait bannir le site d’investigation Depecheguinee.com en janvier 2025, après la publication d’une tribune intitulée « Guinée : Mamadi Doumbouya ou la malédiction du pouvoir ».

En juin 2025, elle avait aussi demandé à Canal+ Guinée et à StarTimes Guinée de retirer immédiatement de leurs offres la chaîne West Africa TV, à cause du contenu d’une émission. La méthode est la même dans le cas de la RTB : elle passe par les distributeurs pour couper l’accès des abonnés, sans avoir à agir sur la chaîne elle-même. À l’heure de la publication, ni la RTB ni les autorités burkinabè n’avaient réagi à la décision.