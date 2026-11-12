Paris : quatre hommes armés braquent la boutique De Beers près de la place Vendôme

Quatre hommes armés ont braqué, jeudi 12 novembre 2026 en matinée, la boutique De Beers de la rue de la Paix, à Paris, en France. Selon Europe 1, information confirmée par une source policière, les auteurs sont repartis sans être interpellés. La radio décrit ainsi l’attaque : « Quatre individus munis d’armes longues de type kalachnikov ont fait irruption à bord de deux puissants scooters. Ils ont pris la fuite et sont activement recherchés par la police ».

Le montant du butin et un éventuel bilan humain n’ont pas été communiqués à ce stade. Les recherches se poursuivent pour retrouver les malfaiteurs.

Une rue déjà ciblée ces dernières années

La rue de la Paix, qui débouche sur la place Vendôme, concentre des enseignes de haute joaillerie et d’horlogerie. Elle a déjà connu des attaques comparables. En mai 2022, quatre hommes casqués avaient quitté une boutique Chanel de la même rue sur deux motos, après un vol à main armée. En 2023, un trio avait braqué la boutique Piaget, à quelques numéros de là, sous la menace d’une arme de poing, pour un butin estimé à plusieurs millions de dollars.