Un feu d’appartement a coûté la vie à un habitant de Paris, dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 novembre 2026, en France. Selon la préfecture de police, les flammes sont parties vers 2 h du matin, au premier étage d’un immeuble du 132 avenue d’Italie, dans le 13e arrondissement. Ainsi, les secours ont découvert sans vie l’occupant du logement où l’incendie a démarré. Ensuite, les pompiers ont rapidement éteint le feu, et ils ont décrit leur intervention en ces termes : « Cinq camions de pompiers ont été dépêchés sur place ».

Pour l’heure, ni l’identité de la victime ni l’origine du sinistre n’ont été rendues publiques. Cet arrondissement a déjà connu un drame de ce type. En effet, l’incendie du boulevard Vincent-Auriol, en 2005, était le deuxième d’une série de sinistres qui avaient fait une cinquantaine de morts à Paris cette année-là.