Pétrole : le Bénin va expédier 330 000 barils vers les Pays-Bas, une première depuis 28 ans

Le Bénin s’apprête à commercialiser son propre brut. Environ 330 000 barils extraits du champ offshore de Sèmè doivent être chargés les 1er et 2 novembre 2026 à bord du tanker Kriti Jade, en direction des raffineries du groupe qui assure leur acheminement, aux Pays-Bas selon le quotidien La Nation. Ce sera la première vente de pétrole béninois depuis près de trois décennies.

En effet, le champ de Sèmè a été identifié en 1967 et exploité dans les années 1980. Entre 1982 et 1998, il a produit environ 22 millions de barils, avant que son exploitation ne soit suspendue. L’État a retiré le permis d’exploitation accordé à Zetah Oil en 2004. Le projet a connu plusieurs tentatives de relance, dont un plan de redéveloppement en 2013.

Akrake Petroleum Benin, filiale du groupe singapourien Rex International Holding assure la reprise et détient 76 % du bloc, aux côtés de l’État béninois (15 %) et d’Octogone Trading (9 %). Selon le journal, l’entreprise opérait sous une autorisation spéciale et doit désormais négocier un contrat d’exploitation définitif avec l’État.

Des recettes pétrolières en vue

Le gouvernement se félicite des termes de l’accord selon La Nation. Les discussions ont permis d’obtenir la part maximale que le cadre réglementaire national autorise à l’État. Pendant trois ans, Akrake Petroleum va assurer l’enlèvement et le transport du brut. Les premières prévisions portaient sur une cargaison de 250 000 barils. Le volume final atteint maintenant 330 000 barils.