Pierre-Emerick Aubameyang a eu des sueurs froides dans la matinée de ce jeudi 26 novembre. En effet, selon des sources concordantes l’attaquant gabonais a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il se rendait à l’entraînement. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal.

L’ex goleador de Arsenal n’a pas été blessé. Après cet incident, Aubameyang a pu rejoindre ses coéquipiers de La Corogne pour prendre part à la séance d’entraînement. Qu’est ce qui s’est passé ? D’après des sources proches du club espagnol, l’accident s’est produit sur la route menant au centre d’entraînement de La Corogne.

Aubameyang, l’arme ultime de La Corogne

Le véhicule de l’international gabonais est alors entré en collision avec une autre voiture. On apprend que le choc a été violent mais il n’y a pas eu de blessés graves. L’ancien joueur du FC Barcelone est sorti indemne même si on imagine qu’il a eu une belle frayeur. Toujours selon des sources proches du club Pierre-Emerick Aubameyang a pris le soin de constater que toute les personnes impliquées dans l’accident se portaient bien et qu’il n’y avait pas de dégâts.

Ce n’est qu’après ça que l’attaquant de La Corogne a repris la route. Depuis son arrivée au Deportivo, le joueur gabonais s’est imposé comme un élément incontournable de l’effectif galicien. Avec son expérience et son adresse devant le but, Aubameyang fait très mal aux défenses adverses en Espagne. La Corogne aura besoin que son attaquant star soit en plein forme lors du prochain match contre le FC Barcelone ce weekend.