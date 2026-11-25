Le président russe Vladimir Poutine et le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, ont adopté mercredi 25 novembre 2026, au Kremlin, une déclaration conjointe qui élève les relations entre leurs deux pays au rang de partenariat stratégique, a annoncé TASS. Le sultan était arrivé la veille à Moscou, en Russie, pour une visite d’État. Les deux dirigeants s’étaient déjà rencontrés en juin à Kazan, lors du sommet Russie-ASEAN, et cette nouvelle rencontre intervient après le 35e anniversaire de leurs relations diplomatiques, célébré le 1er octobre.

Des positions proches sur les grands dossiers

À l’issue des pourparlers, le chef de l’État russe a insisté sur la convergence de vues entre les deux capitales : « Les négociations ont montré que nos pays ont des approches similaires, voire identiques, sur les questions les plus pressantes de l’agenda mondial et régional. Nous défendons ensemble le droit international, la souveraineté et la non-ingérence dans les affaires intérieures », a déclaré Vladimir Poutine.

Ainsi, il a présenté la déclaration conjointe comme un document complet, fixant des objectifs ambitieux et des plans à long terme dans tous les domaines clés. Enfin, « les deux parties, russe et brunéienne, ne comptent pas s’arrêter là et sont déterminées à porter ensemble les relations bilatérales à un niveau encore plus élevé », a-t-il ajouté.

Céréales, engrais et viande halal proposés à Brunei

Sur le plan économique, « des entreprises russes proposent d’établir des livraisons de produits de première nécessité aux Brunéiens : céréales, engrais minéraux et viande, y compris conforme à la norme halal », a affirmé le président russe. Dans la foulée, il a indiqué que Moscou développe l’usage des monnaies nationales dans les règlements financiers, une méthode qui protégerait selon lui les échanges des chocs géopolitiques.

De même, la Russie propose son expérience et ses technologies pour extraire les hydrocarbures difficiles d’accès, une ressource clé pour le sultanat. Les deux pays veulent aussi renforcer leurs liens dans la science, l’éducation, la santé et le sport, ainsi qu’à travers les organisations de jeunesse et religieuses, et un régime sans visa existe déjà entre eux.

Un rapprochement engagé depuis l’an 2000

Les relations entre les deux pays ont débuté le 1er octobre 1991. Vladimir Poutine s’était rendu à Brunei en 2000 pour un sommet de l’APEC, puis Hassanal Bolkiah avait effectué en 2005 la première visite officielle d’un chef d’État brunéien en Russie. À Kazan, en juin, le président russe avait suggéré de créer une commission bilatérale, tandis que le sultan évoquait une coopération déjà concrète dans l’éducation, la défense et la sécurité. Brunei diversifie en outre ses alliances : le sultanat a conclu début novembre un partenariat du même rang avec Oman, lors de la visite d’État du sultan Haitham ben Tariq à Bandar Seri Begawan.