Un supporter du Real Oviedo évitera la prison tant qu’il respectera une interdiction de stade et ne s’approchera pas de Kylian Mbappé. L’Audiencia Provincial des Asturies, en Espagne, l’a condamné le 17 novembre 2026 à onze mois de prison pour des gestes et des cris de singe dirigés contre l’attaquant du Real Madrid le 24 août 2025. Cette peine est suspendue et s’accompagne d’une amende de 1 440 euros. Ainsi, près de quinze mois après les faits, la justice espagnole clôt un dossier qui concernait le premier incident raciste visant Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid en 2024.

Des gestes captés par les caméras au stade Carlos Tartiere

Les faits se sont produits à la 37e minute du match gagné 3-0 par le Real Madrid, juste après l’ouverture du score de Mbappé. Depuis la tribune Fondo Norte du stade Carlos Tartiere, un spectateur imitait un singe, gestes et bruits à l’appui. Les images ont ensuite circulé à la télévision et sur les réseaux sociaux, puis LaLiga a déposé plainte et la Police nationale a arrêté le supporter le 10 septembre 2025. Mbappé avait alors réagi publiquement : « On ne devrait même pas en parler en 2025 mais on aura toujours l’énergie de combattre ce genre de comportements ». En revanche, le joueur n’a pas commenté la condamnation de mardi.

Une peine inférieure aux réquisitions

Le parquet avait réclamé en février 2026 un an de prison, 2 880 euros d’amende et 2 000 euros de dommages à Mbappé, car le supporter avait agi « avec un mépris évident pour la couleur de peau du joueur ». Le tribunal a finalement retenu onze mois et une amende deux fois moindre, après que l’accusé a reconnu sa culpabilité pour délit de haine. Il est aussi privé pendant trois ans et onze mois du droit d’exercer des métiers liés à l’éducation, à l’enseignement, au sport ou aux loisirs.

Le Real Madrid, qui s’était joint à la procédure après LaLiga, a précisé que le jugement a été rendu par accord entre les parties, puis a rappelé d’autres condamnations obtenues à Mestalla, Son Moix, Vallecas et José Zorrilla. De son côté, LaLiga affirme avoir obtenu douze condamnations de ce type et revendique « l’engagement de LaLiga dans la lutte contre le racisme », ce qui explique qu’elle ait fourni au tribunal un rapport de lecture labiale parmi ses éléments de preuve.

En mai 2025, cinq supporters du Real Valladolid avaient déjà écopé d’un an de prison pour des insultes racistes contre Vinícius Júnior, lors d’un match de 2022.