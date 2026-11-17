Après l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann a salué son parcours et l’héritage laissé par le Portugais dans le football.

En conférence de presse, Antoine Griezmann a rendu hommage à Cristiano Ronaldo, qu’il considère comme une « légende absolue ». En effet, le Français n’a pas caché son admiration pour le parcours de l’attaquant portugais, soulignant notamment son travail, son efficacité devant le but et son goût de la victoire.

« Une légende absolue, une machine au travail, aux buts et à la victoire. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer contre lui ; ce qu’il a accompli pour le Portugal est historique, et il sera difficile de le remplacer », a déclaré Griezmann.

Pour rappel, les deux joueurs se sont affrontés lors de deux finales majeures en 2016. En effet, le 28 mai, Griezmann et l’Atlético de Madrid ont perdu la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid de Ronaldo, après une séance de tirs au but. Quelques semaines plus tard, le 10 juillet, le Français a également connu la défaite avec les Bleus contre le Portugal, en finale de l’Euro 2016 (1-0 après prolongation).