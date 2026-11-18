Les particuliers qui ont souscrit à l’IPO de la raffinerie Dangote au Nigeria recevraient toutes les actions demandées, tandis que les investisseurs étrangers seraient servis en partie seulement. C’est ce qu’affirment trois personnes impliquées dans l’opération et un cadre dirigeant du groupe, non nommés, dans une information de Reuters publiée le mardi 17 novembre 2026. En effet, la demande a presque triplé l’offre initiale, avec des ordres d’achat proches de 6 000 milliards de nairas, soit environ 4,5 milliards de dollars. Par conséquent, le groupe voudrait relever l’opération de 30 % au maximum, de 1,6 à 2,1 milliards de dollars. Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique, avait pourtant lancé l’offre le 14 septembre en la destinant d’abord aux petits épargnants.

Pourquoi les étrangers passent après les particuliers

D’abord, le nombre d’actions passerait de 4,1 à 5,33 milliards, option de surallocation comprise, mais cela ne suffit pas à contenter tout le monde. Ainsi, les fonds de pension locaux obtiendraient des quantités proches de leurs demandes, et un conseiller de l’opération a désigné ceux qui supporteraient l’essentiel de la réduction, en déclarant : « Ceux qui n’auront pas toute leur allocation, ce sont les investisseurs offshore ». Puis un courtier a précisé que les titres supplémentaires seraient répartis au prorata entre les investisseurs ayant demandé plus de 100 millions d’actions. Hors du Nigeria, l’Afrique du Sud, le Botswana et le Kenya concentrent la demande, et le fonds public sud-africain Public Investment Corporation figure ainsi parmi les souscripteurs.

Cependant, cette priorité donnée aux particuliers s’explique par l’ampleur de la participation populaire. En effet, l’IPO, ouverte le 14 septembre et close le 27 octobre, a attiré près de 3,8 millions de souscripteurs et des investisseurs de 120 pays. Ensuite, c’est la première fois en 66 ans qu’une raffinerie est proposée au public à la Bourse nigériane, et les actions étaient vendues 525 nairas l’unité, pour une valorisation d’environ 49 milliards de dollars.

Une cotation attendue avant la fin du mois

Avant l’offre publique, le groupe avait d’abord réuni environ 2,5 milliards de dollars grâce à deux placements privés portant sur 7,2 milliards d’actions. Ensuite, le véhicule d’investissement Pan-African Refinery Investment s’est engagé à souscrire jusqu’à 400 millions de dollars, soit environ 19 % de l’offre élargie, mais le montant qui lui sera réellement attribué n’est pas connu. Par ailleurs, l’offre n’est adossée à aucune garantie de placement par des banques. Ainsi, après l’IPO, Aliko Dangote détiendrait environ 83,5 % de la raffinerie, selon les estimations d’un conseiller, et la compagnie pétrolière nationale NNPC en conserverait environ 6,5 %.