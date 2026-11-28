Ce samedi 28 novembre, au Santiago-Bernabéu, le Real Madrid reçoit Alavés pour la 14e journée de Liga, coup d’envoi à 15 h. José Mourinho a tranché : Yan Diomandé commencera la rencontre sur le banc. Le technicien portugais fait confiance à Kylian Mbappé et Vinicius, associés en attaque derrière un milieu composé de Tchouaméni, Arda Güler et Jude Bellingham, avec Brahim à leurs côtés. Devant Thibaut Courtois, la défense réunit Valverde, Konaté, Huijsen et Cucurella.

Ce choix intervient alors que le club traverse une belle période. Le club madrilène reste sur une série de dix succès consécutifs toutes compétitions confondues. Ils ont battu mardi dernier, le PSV Eindhoven sur le score de cinq buts à un en Ligue des champions. Mourinho peut compter sur une équipe en confiance pour recevoir Alavés.

Les mots de Mourinho sur son attaque

Interrogé sur la cohabitation de ses trois stars, le Portugais a affirmé que « Mbappé, Vinicius et Bellingham ne sont pas incompatibles » sur le terrain. À propos de Vinicius, lorsqu’il ne débute pas un match, il a été direct : « C’est son problème ». Il a également défendu Diomandé face à Vinicius, en assurant qu’« ils ne sont pas rivaux, ils veulent le même but ». Le match commence à 21h00.