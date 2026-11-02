Real Madrid : après son doublé, Mbappé n’est plus qu’à trois buts de Ronaldo Nazário

Kylian Mbappé s’approche d’une nouvelle légende du Real Madrid. Auteur d’un doublé dimanche 1er novembre 2026 en Espagne, lors de la victoire 3-0 contre Racing Santander, l’attaquant français compte désormais 101 buts avec le club, selon Madrid Universal. Rappelons que le Brésilien Ronaldo Nazário en a inscrit 104 et occupe la huitième place des meilleurs buteurs étrangers de l’histoire madrilène. Mbappé doit donc en marquer trois pour l’égaler.

Toutefois ce total le place déjà à égalité avec le Chilien Iván Zamorano, et les deux hommes se partagent ainsi les neuvième et dixième places de ce classement.

Un rythme bien plus rapide que celui de Zamorano

Zamorano avait eu besoin de 173 matchs pour atteindre les 101 buts, alors que Mbappé y parvient en 117 rencontres, soit 56 de moins. Sa moyenne est par conséquent d’environ 0,86 but par match, contre 0,58 pour le Chilien.

En effet, ce n’est pas la première fois que le Français passe devant Zamorano. Le 11 mai 2025, lors du Clasico perdu 4-3 contre le FC Barcelone, son triplé avait porté son total de première saison à 39 buts, tandis que le Chilien en avait marqué 37 en 1992-1993. Ce record tenait depuis 32 ans et Mbappé l’a donc effacé dès sa première année au club.

Arrivé du Paris Saint-Germain en juillet 2024, libre de tout contrat, il a franchi ce nouveau cap en un peu plus de deux saisons. Ronaldo Nazário devient dès lors le prochain joueur à sa portée dans ce classement.