José Mourinho compte mettre tout en œuvre afin de permettre à Vinicius Jr de retrouver son meilleur niveau. La superstar auriverde connaît un début de saison quelque peu compliqué. D’après des sources concordantes, le technicien portugais aurait décidé de s’impliquer personnellement pour aider Vinicius Jr à retrouver sa confiance et son efficacité.

Au Real Madrid, tout le monde (joueurs et staff technique) se serait donné la main pour donner de la force au deuxième du Ballon d’or 2024. Le numéro 7 des Merengue n’a pas perdu son talent mais il manque de confiance en lui et Mourinho veut remédier à cela. On apprend que l’ancien entraîneur de l’Inter Milan multiplie les échanges privés avec Vinicius pour l’aider à surmonter son passage à vide.

Mbappé implique tout le vestiaire pour Vinicius

A la manière d’un père, le Special One utilise la fermeté et l’attention comme méthode thérapie. Un joueur professionnel, même en pleine possession de ses moyens physiques, n’arrive pas à bien performer si psychologiquement ça ne suit pas. José Mourinho ne se contente plus de donner des consignes tactiques, il a intégré une dimension de psychologue, il propose une oreille attentive aux préoccupations et doutes de Vini. Cette approche a pour but de permettre à Vinicius sa confiance, son audace et sa spontanéité, ce qui faisait sa marque de fabrique sur le terrain.

Comme indiqué plus haut, José Mourinho n’est pas le seul à s’impliquer dans la gestion du cas Vinicius, c’est tout le vestiaire et on a pu constater cela ce mercredi 25 Novembre lors du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSV. En effet, après son but contre le PSV, Vinicius a reçu un geste particulièrement fort de Kylian Mbappé.

Le capitaine de l’équipe de France aurait demandé aux autres joueurs de venir célébrer avec le numéro 7 avant de lui donner son trophée d’homme du match. Cette scène montre l’état d’esprit qui règne au sein du club madrilène. Le public du Santiago Bernabeu joue également sa partition afin de redonner confiance à Vini Jr. Ce dernier est bien entouré, reste désormais à lui d’enchaîner les prestations de grande classe.