Kylian Mbappé a offert son trophée de joueur du match à Vinicius Jr mardi 24 novembre, au Santiago Bernabéu, à Madrid, après le succès du Real Madrid contre le PSV Eindhoven (5-1) en Ligue des champions. Le Français a attendu le Brésilien au coup de sifflet final pour lui remettre la récompense, puis les deux attaquants se sont enlacés. Ce geste prolonge un élan de soutien qui dure depuis plusieurs mois autour d’un joueur régulièrement sifflé par une partie du public madrilène.

Vinicius venait de marquer en fin de match, son premier but dans la compétition depuis mars, après avoir touché deux fois le poteau. Ensuite, il a levé les mains vers les tribunes, un geste interprété comme une demande de pardon, et ses coéquipiers l’ont entouré dès l’ouverture de ses bras.

Un soutien qui vient de tout le vestiaire

Mbappé n’en est pas à son premier message public. Le 19 janvier, deux jours après les sifflets reçus contre Levante, il s’était exprimé en conférence de presse, et son propos résume l’état d’esprit du groupe : « Ce n’est évidemment pas la faute de Vini, c’est la faute de tout l’effectif. Qu’ils sifflent toute l’équipe. Nous devons mieux le protéger, pour qu’il ne soit pas seul contre tout le monde. Il n’est pas seul au Real Madrid, nous sommes tous avec lui. Quand il est à son meilleur, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. », avait déclaré l’attaquant français. Ainsi, en septembre, après les sifflets reçus contre l’Inter Milan (2-1) et son remplacement à la 87e minute, c’est l’entraîneur qui a pris le relais : « Il n’est pas à son meilleur, et il le sait. », avait aussi déclaré José Mourinho. Enfin, après la rencontre contre le PSV, Jude Bellingham, auteur d’une volée acrobatique à la 60e minute, s’est joint au mouvement : « C’est un garçon merveilleux, un joueur merveilleux. Je suis très content pour lui. », a-t-il déclaré en zone mixte. Le milieu anglais attribue les avis partagés sur le Brésilien à son style de jeu, et estime que le groupe doit être présent pour l’aider.

Une dynamique collective favorable

Le contexte sportif joue en faveur de cet apaisement. En effet, le Real Madrid a remporté ses cinq matchs de phase de ligue et totalise 15 points sur 15. Mbappé a marqué dans chacune de ces rencontres, et il a signé un doublé contre le PSV, aux 64e et 84e minutes.

Vinicius, lui, a prolongé son contrat cet été et traverse une saison où chaque geste est scruté par les tribunes. Par conséquent, le soutien de ses partenaires, affiché au plus haut niveau du vestiaire, doit désormais l’aider à retrouver sa confiance.