Quatre buts en 93 minutes de jeu, et toujours pas de place dans le onze de départ. Carlos Espi a de nouveau offert la victoire au Real Madrid contre le Celta Vigo, le samedi 21 novembre 2026 au Santiago-Bernabéu, en Espagne. Il a inscrit le but du 2-1 à la 85e minute. Aussitôt, l’entraîneur José Mourinho a dû répondre à la question que beaucoup se posent : pourquoi ne pas l’associer à Kylian Mbappé dès le coup d’envoi ?

Pour lui, « oui, mais quand nous perdons le ballon, c’est moi qui devrai me mettre à courir sur le terrain et mettre un bon coup à l’adversaire sur la contre-attaque ». Pourtant, « aligner Espi et Mbappé ensemble est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez. Dans l’esprit du supporter, c’est facile, mais ce ne l’est pas. Pour jouer en 4-4-2, il faut que les deux attaquants défendent très bien dans l’axe, donc les associer est très difficile », a déclaré le technicien portugais, selon Goal.com.

Des ailiers qui ne peuvent pas défendre dans l’axe

Ainsi, « avec deux vrais attaquants de pointe, vos ailiers doivent défendre dans l’axe », et « nous ne sommes pas construits pour un 4-4-2 pur », a-t-il ajouté. Dans ce raisonnement, Diomande, Vinícius Júnior et Arda Güler ne peuvent pas tenir ce rôle défensif, et Díaz ne le peut qu’en partie. En effet, Mourinho défendait déjà cette position le 20 octobre : « Il est difficile qu’ils commencent tous les deux ensemble. Oui, ils peuvent jouer dans un match où nous jouons en 4-4-2. Mais avec les joueurs de couloir que nous avons, ce n’est pas un 4-4-2, c’est un 4-2-4. Tout dépend des timings », avait-il expliqué en conférence de presse.

Un attaquant de surface, pas écarté pour autant

Toutefois, le Portugais ne ferme pas la porte à Espi : « je ne dis pas qu’il ne commencera jamais ou qu’il ne jouera jamais beaucoup de minutes, mais il est très décisif dans son rôle ». Car, selon lui, « notre style d’équipe est plus axé sur le jeu combiné, alors qu’Espi est un pur attaquant de surface ». Enfin, « Carlos n’est pas du genre à faire des histoires parce qu’il est sur le banc, ou à dire qu’il faut mettre Mbappé sur le banc pour qu’il joue. Il est simplement content d’être là et de jouer son rôle. J’espère avoir l’occasion de le titulariser », a conclu Mourinho.

Par ailleurs, les chiffres plaident pour Espi. Il avait déjà donné la victoire au Real contre l’Espanyol et contre Elche en championnat. Samedi, il est entré après l’ouverture du score de Pablo Durán pour le Celta dès la 6e minute et le penalty manqué par Mbappé. Le Real enchaîne une neuvième victoire consécutive et revient à égalité de points avec le FC Barcelone en tête de la Liga.