José Mourinho ne veut aucune recrue cet hiver et assure qu’aucun joueur ne quittera le Real Madrid. L’entraîneur portugais l’a affirmé ce vendredi 27 novembre 2026 à Madrid, en Espagne, lors de la conférence de presse précédant la réception du Deportivo Alavés. Le match se jouera samedi à 21h00 au Santiago Bernabéu, pour la 14e journée de Liga.

Ainsi, plus de deux mois avant l’ouverture du marché, il a voulu clore le sujet : « Je ne veux personne sur le mercato, je le dis dès maintenant, à deux mois de toute cette agitation », a-t-il déclaré aux journalistes. Puis il a demandé aux médias de ne pas publier d’articles sur les transferts.

Un discours constant depuis août

Cette position, en effet, n’est pas nouvelle. Dès l’été, lors d’un entretien à l’émission El Chiringuito, il laissait une petite marge tout en tenant sa ligne : « Je ne dis pas qu’il n’y aura pas d’autres recrues, car le marché est ouvert, mais pour moi, il est fermé ». Il tenait déjà le même raisonnement en octobre 2010, lors de son premier passage au Real, et « Nous n’avons pas l’effectif parfait, parce qu’il n’existe pas. Nous avons un effectif optimal, avec des joueurs qui donnent beaucoup de confiance à l’entraîneur, et je ne veux aucun joueur sur le marché d’hiver » résume la même idée seize ans plus tôt.

Un groupe jugé complet

Nommé en juin pour trois saisons, jusqu’en juin 2029, Mourinho dit aussi n’avoir aucun problème avec son vestiaire et attend que d’éventuelles tensions se règlent en interne. Or le Real aborde cette rencontre en bonne dynamique.

En Ligue des champions, l’équipe compte 15 points et se rapproche d’une place dans les huit premiers, ce qui lui éviterait les barrages, que Mourinho ne veut pas jouer. Ensuite, le club madrilène doit enchaîner neuf matchs jusqu’à Noël, dont six de Liga, deux de Ligue des champions et un de Coupe. Après Alavés, le Real se déplacera le mercredi 2 décembre contre la Real Sociedad. Mourinho compte donc sur l’effectif actuel pour mettre fin à deux saisons consécutives sans titre majeur.