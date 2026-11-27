José Mourinho refuse de dire si Vinícius Júnior sera titulaire contre le Deportivo Alavés. L’entraîneur du Real Madrid s’est exprimé ce vendredi 27 novembre 2026 à Madrid, en Espagne, à la veille de ce match de la 14e journée de Liga, prévu samedi à 21h00 au Santiago Bernabéu. Ainsi, « Vini a progressé. En ce moment, il est déjà à ce niveau qui nous aide », a affirmé Mourinho. Pourtant, « Quant à savoir s’il va jouer maintenant, c’est une autre histoire », a-t-il nuancé. Il a également refusé de dévoiler un onze idéal.

Diomandé, une concurrence que Mourinho minimise

Cette prudence s’explique par la montée en puissance de Yan Diomandé. En effet, le jeune ailier ivoirien a profité de l’absence de Vinícius pour s’imposer dans une équipe qui enchaînait les victoires. Mais Mourinho refuse d’y voir un duel : « S’ils marquent, c’est un but du Real Madrid ». Et il a élargi le propos à l’ensemble du groupe : « L’objectif collectif passe avant l’objectif individuel ».

Une suspension, puis un soutien public constant

Vinícius a purgé quatre matches de suspension en Liga après son expulsion contre Villarreal. Il a donc manqué le déplacement à Séville et le Clásico du 25 octobre, puis il est redevenu disponible le 21 novembre, face au Celta de Vigo. Pendant cette période, Mourinho l’a défendu à plusieurs reprises. En septembre, il avait répondu aux sifflets du Bernabéu par un proverbe portugais : « On ne jette des pierres qu’aux arbres qui donnent des fruits », et il avait enchaîné : « Le meilleur Vinícius va arriver ».

Ensuite, en octobre, à la veille du match contre Séville, il avait poussé plus loin : « Si j’étais Vini Jr, je ne serais probablement pas encore ici ». Le Brésilien a par ailleurs un bon souvenir de sa dernière réception d’Alavés au Bernabéu. Le 21 avril 2026, il avait marqué le deuxième but du Real, dans une victoire 2-1.