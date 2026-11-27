José Mourinho met Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinícius Júnior sur le même plan. L’entraîneur du Real Madrid l’a affirmé ce vendredi 27 novembre 2026 à Madrid, en Espagne, à la veille de la réception du Deportivo Alavés, samedi à 21h00 au Santiago Bernabéu. Ainsi, « Mbappé, Bellingham et Vinícius sont tous au même niveau dans la hiérarchie », a-t-il déclaré en conférence de presse. Le Real aborde ce match avec dix victoires consécutives, une série qui alimente le débat sur la place de ses stars dans le onze.

Des minutes liées au niveau, pas au statut

Pourtant, cette égalité ne garantit aucune place de titulaire. En effet, « Quand vous parlez de Mbappé et Jude, il suffit de regarder leur temps de jeu : ils ont énormément joué », a-t-il rappelé. Puis, « s’ils ont autant de minutes, ce n’est pas lié à leur statut », a-t-il poursuivi. Ensuite, « C’est grâce à leurs performances, qui sont incomparables », a-t-il précisé. Mais, « Si un jour l’un d’eux va sur le banc et que ça ne lui plaît pas, c’est son problème », a-t-il tranché. Et, au bout du compte, « L’objectif collectif passera toujours avant les petites histoires individuelles », a-t-il conclu.

Bellingham comparé à Zidane

Interrogé sur la comparaison entre Bellingham et Zinédine Zidane, Mourinho a refusé de la faire, tout en saluant le milieu anglais. Ainsi, « Je n’aime pas comparer des joueurs de générations différentes. Zidane a été l’un des meilleurs de sa génération. Bellingham est déjà l’un des meilleurs de la sienne », a-t-il répondu.

Ces trois joueurs figurent aussi parmi les nommés au Ballon d’Or 2026, avec Marc Cucurella. Mourinho doit donc répartir les minutes de trois joueurs de classe mondiale sans casser l’équilibre d’une équipe qui gagne.