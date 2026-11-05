Real Madrid : Mourinho se prononce sur le penalty controversé de Mbappé

La polémique autour du penalty accordé à Kylian Mbappé contre le Racing Santander continue de faire réagir en Espagne. Au détour d’une question d’un journaliste, José Mourinho s est prononcé sur le sujet.

Interrogé mercredi après la rencontre de Ligue des champions contre l’AEK Athènes, José Mourinho a livré son appréciation de l’action et a reconnu le caractère discutable de la sanction accordée à son attaquant lors de la victoire du Real Madrid (3-0).

« Pour moi, c’était un petit penalty, je le reconnais. Et s’il avait été sifflé contre moi, je ne serais pas content. », a lancé José Mourinho.

Cette déclaration intervient après les critiques formulées par plusieurs spécialistes de l’arbitrage. En effet, la commission espagnole des arbitres a également reconnu, mercredi, que la décision de l’arbitre était erronée et que la VAR aurait dû intervenir pour corriger cette sanction.

Pour rappel, l’action s’est produite dès la 10e minute de la rencontre après un contact avec Matteo Prati, Mbappé a obtenu un penalty qu’il a lui-même transformé, permettant aux Madrilènes de prendre l’avantage.

Cependant, cette décision n’a pas été la seule à susciter des discussions arbitrales. En effet, à la 71e minute, le Racing Santander a également obtenu un penalty après une main d‘Aurélien Tchouaméni dans un duel avec Matteo Prati. Toutefois, après consultation de la VAR, l’arbitre est revenu sur sa décision, estimant que le geste n’était pas intentionnel.

De son côté, Mourinho a relativisé l’importance de la première décision dans l’issue du match. Comme le rapporte le journal espagnol AS, il a déclaré : « C’est un cas qui n’a pas eu d’incidence sur les points. Même sans ce penalty, nous aurions gagné par trois, quatre ou cinq buts. Et s’il avait fallu en marquer davantage, nous l’aurions fait, mais l’équipe n’a pas voulu continuer à marquer. »