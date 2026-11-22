Le Real Madrid doit trouver une réponse à une question de titulaires sur son aile gauche. Defensa Central rapporte ce 22 novembre 2026, que José Mourinho veut alterner Vinicius et Diomandé sur ce côté. Le but est de permettre au Brésilien de retrouver sa forme sans ralentir l’Ivoirien. Aussi, le coach portugais envisage de les faire jouer ensemble, Diomandé étant alors décalé sur l’aile droite.

Le duel entre les deux joueurs a pris une tournure depuis le début de la saison. Recruté pour environ 140 millions d’euros, Diomandé a d’abord déçu lors de sa première titularisation. Il s’est ensuite imposé face au Séville (4-1), où il a marqué et participé aux quatre buts. Vinicius dans le même temps, a été suspendu pour quatre matchs après son expulsion face à Villarreal. Diomandé a réussi 30 dribbles sur 45 tentatives selon la presse espagnole, contre 16 sur 38 pour Vinicius, malgré près de 200 minutes de jeu en moins.

Une gestion sans passe-droit

Mourinho refuse de faire de Vinicius un titulaire automatique. « Il ne lui manque rien », a-t-il déclaré à propos de Diomandé, avant d’ajouter : « Être titulaire indiscutable, comme vous aimez le dire, est très difficile. » Il a rappelé que Güler, Vinicius, Díaz et, en janvier, Rodrygo sont aussi en concurrence pour les places. Sur la possibilité que Vinicius perde sa place, il a répondu : « Je n’aime pas ce concept de joueur intouchable. »

Le Brésilien devra regagner sa place par ses performances. L’Ivoirien devra confirmer ce qu’il a montré. Le Real Madrid reçoit le PSV en Ligue des champions le 24 novembre, puis Alavés au Bernabéu le 28 novembre.