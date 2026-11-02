Rentrée scolaire au Bénin : le ministre Armand Natta en tournée dans l'Atacora et la Donga

Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, a effectué, du 28 au 31 octobre 2026, une série de visites inopinées dans des établissements scolaires de l’Atacora et de la Donga. Cette tournée, qui s’inscrit dans le suivi de la rentrée scolaire 2026-2027, a permis de constater la réouverture de plusieurs écoles précédemment fermées pour des raisons sécuritaires.

Accompagné de son directeur de cabinet, Dewanou Avodagbe, et de quelques cadres de son ministère, le ministre s’est rendu dans huit circonscriptions scolaires : Tanguiéta, Kérou, Ouassa-Péhunco, Kouandé, Natitingou, Copargo, Djougou et Bassila.

Parmi les établissements visités figurent les écoles primaires publiques (Epp) de Kouarfa, Tampobre, Tora et Kouba, ainsi que celle de Kabou. Ces écoles, fermées au cours de l’année scolaire 2025-2026 en raison de menaces sécuritaires, ont rouvert leurs portes à l’occasion de la rentrée 2026-2027.

À cette occasion, Armand Kuyema Natta a encouragé les enseignants et les directeurs d’école à poursuivre leur mission malgré les difficultés. « L’État se tient à vos côtés. Nous ne devons pas céder à la peur. Bon courage pour ce que vous faites pour nos enfants. Nous sommes là et nous serons toujours là », leur a-t-il déclaré.

Au cours de ces visites, le ministre et sa délégation ont également évalué le déroulement des activités pédagogiques et le fonctionnement des cantines scolaires. Ils ont relevé certaines irrégularités et donné des instructions pour leur correction. Le renforcement des apprentissages en français et en mathématiques ainsi que la fiabilité des données statistiques scolaires ont également été au centre des échanges.

Les acteurs du système éducatif ont exposé plusieurs préoccupations liées aux infrastructures scolaires, aux besoins en personnel enseignant, à l’âge retenu pour le recrutement progressif des aspirants au métier d’enseignant (Ame) et à l’amélioration de leur environnement de travail. Le ministre a assuré que ces difficultés seraient prises en compte pour examen et recherche de solutions appropriées.

Cette tournée dans l’Atacora et la Donga intervient après des visites similaires dans les départements de l’Atlantique, du Zou, du Mono, du Couffo, du Littoral, de l’Ouémé, du Plateau, du Borgou et de l’Alibori.