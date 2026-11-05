Le président russe Vladimir Poutine affirme que son pays ne représente aucune menace pour les autres États et souhaite privilégier les relations de coopération. En outre, il appelle les gouvernements étrangers à renoncer à la confrontation avec Moscou.

La Russie ne menace aucun pays et reste ouverte à la coopération internationale. C’est le message défendu par Vladimir Poutine, qui souhaite voir les États étrangers reconnaître les intentions de Moscou.en effet, le chef de l’État russe a insisté sur la nécessité de privilégier les relations de coopération plutôt que les tensions diplomatiques.

« Il est particulièrement important aujourd’hui que les citoyens de nombreux pays, y compris ceux que vous représentez, constatent – ​​au niveau politique – que, premièrement, la Russie n’a jamais menacé personne et ne menace personne, et deuxièmement, nous œuvrons pour la coopération. Ceux qui ne sont pas encore prêts, en s’inspirant de votre exemple et de celui de nos autres amis à travers le monde, finiront par tirer les bonnes conclusions », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le 18 septembre 2026, lors d’une réunion consacrée à la commission militaro-industrielle russe, Vladimir Poutine avait déjà rejeté les accusations d’intentions agressives envers l’Europe et avait alors affirmé que son pays était prêt à rétablir ses relations avec ses voisins européens, tout en critiquant leurs exercices militaires en mer Baltique.