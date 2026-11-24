Le FSB a arrêté le 19 novembre 2026, à Kislovodsk, dans le territoire de Stavropol, au sud de la Russie, un homme de 22 ans qui se dirigeait vers une synagogue avec une bombe artisanale de 3,5 kg. Les services de sécurité russes l’ont annoncé le 24 novembre. Le suspect, un Russe né en 2004, aurait préparé un attentat contre les fidèles. Cette affaire s’ajoute à plusieurs annonces du même type faites par le FSB depuis un an.

Un engin fabriqué par le suspect lui-même

« Le 19 novembre 2026, à Kislovodsk, dans le territoire de Stavropol, la préparation d’un acte terroriste contre des fidèles d’un établissement religieux juif a été stoppée. Il était planifié par un citoyen russe né en 2004, sur instruction de participants d’une organisation terroriste internationale interdite en Russie », a communiqué le FSB.

Ensuite, « le malfaiteur a prêté allégeance au chef d’une organisation terroriste internationale interdite en Russie et, sur instruction d’un correspondant étranger, a effectué une reconnaissance des lieux, déterminé l’heure de plus grande affluence de citoyens et fabriqué lui-même un engin explosif », a précisé le service de sécurité. Enfin, « le suspect a été interpellé alors qu’il se dirigeait vers le lieu du crime présumé, avec sur lui un engin explosif de 3,5 kilogrammes doté d’éléments vulnérants », a indiqué le FSB. L’organisation dont l’homme se réclamait n’est pas nommée, et son identité n’a pas été rendue publique.

Des aveux et un projet de départ pour la Syrie

« Lors de l’interrogatoire, le détenu a avoué et déclaré qu’après avoir commis l’attentat, il comptait se rendre en Syrie pour participer aux activités de formations armées illégales », a rapporté le FSB. Par la suite, le service a diffusé une vidéo de l’arrestation et de l’audition, et une enquête pour tentative d’acte terroriste a été ouverte.

En effet, ce schéma ressemble à celui d’une précédente affaire. En juin 2026, le FSB avait annoncé l’arrestation à Iaroslavl d’un Russe soupçonné de préparer l’incendie d’une synagogue, sur ordre d’un correspondant basé en Syrie, avant de partir rejoindre l’organisation. Ainsi, en octobre 2025, il avait déjà fait état de projets d’attaque contre des synagogues à Krasnoïarsk, en Sibérie, et à Piatigorsk, dans ce même territoire de Stavropol.