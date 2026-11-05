Sahara occidental : l'ONU lance une mise en garde après la fin de la MINURSO

Après l’expiration du mandat de la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), l’ONU appelle le Maroc et le Front Polisario à éviter toute initiative susceptible d’aggraver les tensions dans la région.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a exhorté les protagonistes du conflit au Sahara occidental à faire preuve de retenue. en effet, lors d’une conférence de presse, il a notamment insisté sur la nécessité d’éviter toute action susceptible de compromettre la stabilité régionale.

Pour rappel, cette mise en garde intervient alors que la MINURSO a cessé ses activités après l’expiration de son mandat, le 31 octobre 2026. Faute de consensus au Conseil de sécurité, deux projets de résolution portant sur l’avenir de la mission n’ont pas été adoptés. La Russie a opposé son veto au texte américain, qui proposait de réorienter la mission vers une solution d’autonomie sous souveraineté marocaine. De son côté, le projet russe visant à prolonger le mandat d’une année supplémentaire n’a pas obtenu les neuf voix nécessaires.

Cependant, cette évolution intervient dans un contexte sécuritaire fragile alors que le cessez-le-feu conclu en 1991 entre le Maroc et le Front Polisario a été rompu en novembre 2020. Depuis, des affrontements de faible intensité sont signalés dans la région, tandis que la MINURSO continuait de surveiller la situation.

Jean-Pierre Lacroix a qualifié la fin du mandat de la mission de « quelque peu inattendue ». «Nous collaborons étroitement avec le Département de l’appui opérationnel des Nations unies, qui gère actuellement les opérations, pour garantir un processus de liquidation ordonné.», a affirmé l’officiel onusien.