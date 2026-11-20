L’édition 2026 du Salon national du livre a été officiellement lancée ce jeudi 19 novembre au Palais des congrès de Cotonou, sous la houlette de Bienvenu Hounwanou, directeur de cabinet du ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine.

Placée sous le thème « La poésie dans tous ses états », cette édition réunit des écrivains, éditeurs, libraires et autres professionnels du livre venus du Bénin et de plusieurs pays d’Afrique, des Antilles et d’Europe. Elle se poursuit jusqu’au dimanche 22 novembre avec des rencontres littéraires, des tables rondes, des ateliers de création et des séances de dédicaces.

Pendant quatre jours, auteurs, professionnels du secteur et amoureux de la littérature se retrouvent autour de différentes activités consacrées à la création littéraire. La cérémonie de lancement a connu la participation de plusieurs acteurs de la chaîne du livre ainsi que des représentants du corps diplomatique. La conférence inaugurale s’est déroulée autour du thème « La poésie est-elle capable de sauver le monde ? ».

Bienvenu Hounwanou a rappelé la place du livre dans la construction des nations. Selon le directeur de cabinet, le livre conserve les mémoires, féconde les intelligences et ouvre les chemins de l’avenir. Il a également souligné la portée de la poésie, présente aussi bien dans les langues, les chants et les récits que dans les œuvres littéraires. Il a évoqué la diversité des participants et salué la présence des écrivains venus de plusieurs pays. D’après lui, il est nécessaire de renforcer toute la chaîne du livre, de l’auteur au lecteur. Il a plaidé pour un meilleur accompagnement des professionnels, des maisons d’édition plus fortes, des librairies plus accessibles et une plus grande visibilité des œuvres béninoises au-delà des frontières nationales.

Le délégué général du Salon national du livre, Florent Couao-Zotti, a mis en avant le pouvoir créateur de la poésie et son ancrage dans les traditions africaines. Pour lui, elle ne se limite pas aux ouvrages littéraires, mais se retrouve également dans les incantations, les proverbes, les chants et les expressions culturelles. Il a mis l’accent sur la place des enfants et des jeunes dans cette célébration. À travers les ateliers de création et les rencontres avec les auteurs invités, le comité d’organisation entend leur donner le goût des mots et stimuler leur imagination.

Au nom des professionnels de la chaîne du livre, Dieudonné Yamakou a salué ce rendez-vous de promotion du patrimoine littéraire et intellectuel. Il n’a pas manqué de rappeler les défis qui restent à relever dans le secteur. Entre autres, la promotion de la lecture, la diffusion du livre béninois, la professionnalisation des métiers du livre et l’accès aux œuvres pour tous. Il a aussi réaffirmé la disponibilité des associations professionnelles à travailler aux côtés des pouvoirs publics et des autres acteurs pour relever ces défis.

Plusieurs activités sont inscrites au programme jusqu’au 22 novembre. Des tables rondes porteront entre autres sur le renouveau de la poésie africaine, les rapports entre le slam et la poésie ainsi que la place des langues africaines dans la diffusion des œuvres. La deuxième édition du concours « Choix du Bénin », un hommage à Olympe Bhêly-Quenum et la Grande Nuit de la poésie figurent également parmi les temps forts annoncés. Des rencontres entre auteurs invités, élèves et étudiants ainsi que des ateliers de création destinés aux jeunes viendront compléter cette programmation.