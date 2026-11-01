Sécurité maritime : le Bénin mobilise sa marine pour l’exercice Grand African Nemo 2026

Le golfe de Guinée accueille du 27 octobre au 6 novembre 2026, la neuvième édition du Grand African Nemo. Dix-neuf marines africaines et sept marines partenaires, dont celle de la France, y participent. Au programme : des simulations de piraterie, de trafics illicites, de pêche illégale, de sauvetage en mer et de pollution.

Le rendez-vous est né en 2018 et s’est tenu à San-Pédro, en Côte d’Ivoire. El s’est déployé en 2019, sur l’ensemble des côtes du golfe, avec 19 pays riverains et six partenaires. Dix-sept pays riverains et huit partenaires étaient réunis en 2022, du 11 au 16 octobre. Du 4 au 11 novembre 2024, l’exercice a rassemblé seize pays riverains, neuf partenaires et plus de 4 000 personnes issues des administrations concernées.

Des manœuvres au large du Bénin

Au Bénin, les manœuvres se dérouleront entre Ouidah et Sèmè-Podji. Les équipes s’exerceront du 2 au 4 novembre à lutter contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures. Un procès fictif le 5 novembre, testera la capacité des autorités judiciaires à traiter les infractions commises en mer. L’objectif est de tester les capacités d’intervention face aux trafics, aux opérations de sauvetage et aux pollutions.