Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé le sacre du Sénégal en finale de la CAN 2025 ce mardi 24 novembre 2026 à Lausanne. Aussitôt, Me Patrick Kabou, avocat du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a réagi à une polémique visant son client. Elle porte sur un supposé coup de téléphone entre Abdoulaye Fall et l’un des trois arbitres chargés du dossier. Ainsi, le titre disputé le 18 janvier à Rabat reste au centre d’un bras de fer avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

« En marge de cette belle victoire judiciaire, des propos diffamatoires ont été tenus par certains sur un irréel échange téléphonique entre notre client, le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Monsieur Abdoulaye FALL et un juge, arbitre au Tribunal Arbitral de Sport ». Puis, « Mon cabinet vient de recevoir mandat pour « aider » ces derniers à apporter les preuves de leurs affirmations devant les juridictions compétentes », a écrit Me Patrick Kabou.

Un verdict rendu à l’unanimité

Le TAS a annulé la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF). Celui-ci avait déclaré le Sénégal forfait sur le score de 3-0 le 17 mars, après la sortie temporaire des joueurs sénégalais de la pelouse. Ensuite, les arbitres ont estimé que l’arbitre de la finale n’avait commis aucune erreur de droit en ordonnant la reprise du jeu. Par conséquent, le résultat acquis sur le terrain, 1-0 après prolongation, est maintenu. En effet, Abdoulaye Fall défendait déjà cette position début avril : « Le Sénégal reste encore champion d’Afrique. Pour le reste, c’est anecdotique. Le plus important, c’est de gagner sur le terrain. Ce qui a été fait », avait-il déclaré.

La FSF dément tout contact, la FRMF annonce de nouveaux recours

L’accusation a circulé quelques heures avant la décision. Dès lors, la FSF l’a rejetée de façon catégorique. Ainsi, son secrétaire général, Abdoulaye Sow, a affirmé : « Le président Abdoulaye Fall ne connaît même pas les juges impliqués dans ce dossier, car il n’était pas présent le jour de l’audience ». Cette audience s’était tenue le 8 octobre, à huis clos, au siège du TAS.

De son côté, la FRMF a fait savoir qu’elle contestait la sentence et préparait de nouveaux recours. Sa voie la plus directe passe par le Tribunal fédéral suisse, saisissable dans les 30 jours suivant la notification de la sentence. Toutefois, cette juridiction ne rejuge pas le fond du dossier. Elle vérifie uniquement la régularité de la procédure, et son seul pouvoir est d’annuler la sentence.