Les départs de pirogues depuis le Sénégal reprennent à un rythme élevé, selon les autorités espagnoles, qui désignent de nouveau le pays comme premier point de départ vers les Canaries. Ainsi, entre le 13 et le 15 novembre 2026, 3 684 migrants ont débarqué dans l’archipel, surtout à El Hierro, d’après les services de secours espagnols. Le samedi 14 novembre, 1 580 personnes ont été secourues en une seule journée, un record qui dépasse les 1 461 arrivées du 7 novembre 2020. Cette reprise intervient six mois après le limogeage d’Ousmane Sonko de la Primature, le 22 mai, et après une année 2025 de net recul des traversées.

Une baisse de 62 % en 2025

En effet, le ministère espagnol de l’Intérieur avait recensé 17 800 arrivées aux Canaries en 2025, contre 46 850 un an plus tôt. De même, le gouvernement des Canaries chiffrait à 77 % la baisse des départs depuis le Sénégal sur les neuf premiers mois. À l’époque, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, avait salué le travail de Dakar en novembre 2025 : « efficacité préventive quotidienne et permanente ». De son côté, Sonko, alors Premier ministre, avait lancé en 2024 cet appel aux jeunes tentés par la traversée : « Votre solution ne se trouve pas dans les pirogues ».

Mais la tendance s’est inversée à l’automne. Ainsi, 6 194 migrants sont arrivés aux Canaries en octobre 2026 à bord de 65 embarcations, soit davantage que sur l’ensemble du premier semestre, selon le ministère espagnol de l’Intérieur. Le 14 novembre, sept pirogues parties du Sénégal et de la Gambie ont débarqué 757 personnes, la part gambienne étant légèrement supérieure. Pour mémoire, l’archipel avait déjà enregistré près de 47 000 arrivées en 2024, un record historique.

Madrid demande à Dakar de durcir ses contrôles

Face à cette hausse, Fernando Grande-Marlaska s’est rendu à Dakar le 6 novembre pour demander aux autorités sénégalaises de renforcer la gestion migratoire. Les enquêteurs espagnols chercheraient ainsi à déterminer si la progression tient aux conditions de navigation favorables à cette période de l’année ou à un relâchement des contrôles dans les ports du Sénégal et de la Gambie. Pour l’heure, aucune cause n’est établie, et le changement de gouvernement à Dakar n’a pas été désigné comme facteur.

Dès le 10 novembre, l’ambassadeur du Sénégal à Madrid a assuré au président des Canaries, Fernando Clavijo, que son pays renforcerait la surveillance de ses côtes. Parallèlement, l’Espagne a prolongé jusqu’en décembre le déploiement de son avion de surveillance au Sénégal. Le même jour, la Marine nationale sénégalaise a secouru 759 personnes à bord de quatre pirogues, ce qui illustre l’ampleur des départs.

Enfin, le bilan humain reste lourd : le 6 novembre, une pirogue a chaviré au large de Lompoul, dans le nord-ouest du Sénégal, et plus de quarante personnes y ont perdu la vie. Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, qui a succédé à Sonko, dirige désormais le gouvernement.