Sommet Russie-Afrique : Quels bénéfices pour le Bénin et la stabilité sous-régionale ?

Entre opportunités économiques, renforcement du dialogue diplomatique et enjeux sécuritaires, le Bénin devra tirer profit de sa coopération avec la Russie. Dans un contexte marqué par les tensions au Sahel et les difficultés des relations entre les pays de l’AES et certains États de la sous-région, ce partenariat pourrait également contribuer à la recherche de la paix et à l’apaisement régional.

La troisième édition du Sommet Russie-Afrique, tenue les 28 et 29 octobre 2026 à Moscou, ouvre de nouvelles perspectives pour les relations entre le Bénin et la Fédération de Russie. Conduite par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, la délégation béninoise a pris part à ce rendez-vous placé sous le thème « Dialogue et solidarité, piliers fondamentaux pour promouvoir la paix et le développement durable ».

Au-delà de la participation protocolaire, Cotonou cherche à consolider un partenariat susceptible de répondre à ses priorités économiques, diplomatiques et sécuritaires. Dans une sous-région fragilisée par la menace terroriste, les tensions politiques et les difficultés de coopération entre États, cette ouverture vers Moscou présente également des enjeux stratégiques.

Des opportunités économiques à valoriser

Établies depuis 1962, les relations diplomatiques entre le Bénin et la Russie connaissent une nouvelle dynamique. À Moscou, les autorités béninoises ont exprimé leur volonté de renforcer les échanges dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’agriculture, l’énergie, la santé, l’éducation et les technologies.

L’agriculture constitue l’un des domaines où les retombées pourraient être particulièrement importantes. L’accès aux engrais et aux intrants agricoles russes représente une possibilité pour améliorer la productivité nationale et contribuer à la sécurité alimentaire. Dans un contexte où les coûts de production et les fluctuations des marchés internationaux affectent les producteurs, la diversification des partenaires d’approvisionnement apparaît comme un avantage stratégique.

Le Bénin pourrait également profiter de cette coopération pour développer ses exportations vers le marché russe. L’ananas, les noix de cajou et les produits agro-industriels transformés localement figurent parmi les filières susceptibles de bénéficier de nouveaux débouchés.

L’enjeu est aussi d’attirer des investissements productifs, de favoriser le transfert de technologies et de renforcer les compétences nationales. La coopération dans les domaines de l’énergie, de la santé et du numérique pourrait contribuer à améliorer les capacités techniques du pays et à soutenir la création d’emplois. Toutefois, les autorités béninoises devront veiller à transformer les intentions diplomatiques en projets concrets, capables de produire des bénéfices durables pour les entreprises et les populations.

Un levier diplomatique dans un contexte régional tendu

L’intérêt du Bénin pour la coopération avec la Russie ne se limite pas aux considérations économiques. Il s’inscrit également dans une volonté de diversifier ses partenariats internationaux et de renforcer sa capacité d’action diplomatique.

La situation sécuritaire au Sahel constitue aujourd’hui l’un des principaux défis de l’Afrique de l’Ouest. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, réunis au sein de l’Alliance des États du Sahel, ont engagé un rapprochement stratégique avec Moscou, notamment dans les domaines de la défense, de la diplomatie et de l’économie. Dans le même temps, les relations entre les pays de l’AES et plusieurs États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont été marquées par des tensions politiques et diplomatiques.

Pour le Bénin, qui partage des frontières avec le Niger et le Burkina Faso, l’évolution de cette situation revêt une importance particulière. Les défis sécuritaires du nord du pays sont étroitement liés aux dynamiques transfrontalières. La stabilité du territoire béninois dépend donc aussi de l’évolution de la situation dans les pays voisins. Dans ce contexte, le maintien d’un dialogue avec Moscou pourrait offrir à Cotonou un canal diplomatique supplémentaire pour mieux comprendre les préoccupations des pays de l’AES et favoriser des échanges constructifs. Il ne s’agit pas nécessairement d’un alignement politique, mais plutôt d’une démarche de diversification diplomatique permettant au Bénin de préserver ses intérêts nationaux tout en contribuant à la recherche de solutions régionales.

La coopération avec Moscou, un possible facteur d’apaisement

La Russie entretient désormais un partenariat institutionnalisé avec la Confédération AES. Les consultations entre les ministres des Affaires étrangères des deux parties, engagées en avril 2025, ont été poursuivies en 2026 avec la volonté de renforcer la coopération politique, sécuritaire, économique et sociale. Pour le Bénin, cette réalité représente une opportunité de favoriser des échanges entre différents partenaires autour des questions de paix et de sécurité.

La coopération avec Moscou pourrait notamment faciliter le dialogue sur les enjeux de lutte contre le terrorisme, de prévention des conflits transfrontaliers et de protection des populations civiles. Elle pourrait aussi contribuer à encourager des mécanismes de concertation entre les pays concernés.

Dans cette perspective, la diplomatie béninoise pourrait promouvoir une approche fondée sur le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence, la coopération sécuritaire et la recherche de solutions politiques aux différends conflits. L’objectif serait de favoriser un climat de confiance entre les pays de la sous-région, indispensable à une réponse collective aux menaces communes.

Il convient toutefois de souligner que la coopération avec la Russie ne saurait, à elle seule, garantir la stabilité régionale. L’apaisement durable nécessite également un engagement des États de la CEDEAO et de l’AES, ainsi que des mécanismes africains de prévention et de règlement des conflits.

Entre souveraineté et responsabilité régionale

Pour le Bénin, le renforcement des relations avec la Russie constitue aussi une occasion de réaffirmer sa volonté de mener une diplomatie ouverte, pragmatique et orientée vers la défense de ses intérêts. Dans un environnement international marqué par la concurrence entre puissances, la diversification des partenariats peut renforcer les marges de manœuvre du pays. Elle permet également de rechercher des soutiens dans les domaines du développement, de la sécurité et de la formation.

Mais cette stratégie exige une approche équilibrée. Cotonou devra préserver ses relations avec ses partenaires traditionnels, maintenir son engagement au sein de la CEDEAO et de l’Union africaine, tout en développant de nouvelles formes de coopération. Au-delà des retombées économiques attendues, le véritable intérêt du partenariat russo-béninois pourrait ainsi résider dans sa capacité à contribuer à la construction d’un environnement régional plus stable. Le sommet de Moscou offre au Bénin une nouvelle occasion de faire entendre sa voix et de promouvoir une coopération fondée sur des intérêts réciproques. Reste désormais à traduire cette ouverture diplomatique en résultats concrets, tant pour le développement national que pour la paix et la stabilité en Afrique de l’Ouest.