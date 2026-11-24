Elon Musk envisage d’étendre la connexion Internet par satellite Starlink à l’ensemble des véhicules Tesla, à l’exception de la Chine. Le patron du constructeur automobile a évoqué cette perspective le 23 novembre 2026, dans une réponse publiée sur X à David Marcus, qui réclamait cette option pour toute la gamme. Il a ainsi indiqué que cette possibilité pourrait devenir réalité vers la fin de 2027, tout en présentant cette échéance comme un objectif encore incertain.

Cette ambition accompagne surtout le développement de la conduite autonome. En effet, Elon Musk associe cette connectivité au FSD non supervisé, une technologie qui doit permettre aux véhicules de circuler sans surveillance humaine. Les occupants pourraient alors profiter de leur trajet pour travailler, regarder des films ou utiliser Internet, sans avoir à se concentrer sur la conduite.

Cette perspective commence déjà à prendre forme avec le Cybercab. Dépourvu de volant et de pédales, ce taxi autonome intègre une antenne Starlink dissimulée dans son pavillon. Les exemplaires actuellement déployés à Dallas utilisent cette connexion satellitaire pour faciliter la supervision de la flotte par Tesla. Toutefois, les passagers ne peuvent pas encore accéder à Internet par ce dispositif.

Cette évolution s’inscrit également dans la stratégie de développement des robotaxis de la marque. Depuis le lancement de son service à Austin, au Texas, en juin 2025, Tesla étend progressivement ses opérations à d’autres villes américaines.

Cependant, le projet ne concerne pas le marché chinois, où Starlink n’est pas autorisé. Par ailleurs, la généralisation de cette technologie à tous les modèles Tesla reste conditionnée à la concrétisation du calendrier évoqué par Elon Musk.