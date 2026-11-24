La France prépare ses premières réserves nationales de terres rares. Le 23 novembre 2026, l’Élysée a annoncé la création de « stocks stratégiques » de « terres rares et certains métaux prioritaires », sur le modèle des réserves de pétrole. Ainsi, le projet doit réduire la dépendance des industriels envers la Chine et devenir opérationnel dès 2027. Emmanuel Macron l’a présenté à des industriels lors d’une table ronde à huis clos, à Paris. Pékin domine toute la chaîne, de l’extraction au raffinage, et ses restrictions à l’exportation pèsent déjà sur les fabricants européens.

Une gestion confiée à la Caisse des dépôts

La Caisse des dépôts pilotera le dispositif. Ainsi elle doit d’abord consulter les entreprises des secteurs concernés, comme la défense et l’aéronautique, qui utilisent ces matières dans leurs équipements. Ensuite, ces stocks seront accompagnés d’un mécanisme d’« achats mutualisés », qui permettrait aux entreprises d’acheter ensemble au lieu de négocier chacune de leur côté. Enfin, la présidence prévoit « des mécanismes de garanties de prix », destinés à protéger les producteurs de la volatilité des cours. Le calendrier croise celui de la présidentielle du printemps 2027. Le résultat de ce scrutin pourrait donc peser sur l’avenir du dispositif.

Ce chantier représente la suite logique du plan national de résilience sur les terres rares et les aimants permanents, présenté par le gouvernement le 5 mai 2026. « Pour ne pas risquer de substituer une dépendance à une autre, il est de notre responsabilité de désensibiliser notre économie », écrit le gouvernement dans ce plan. Ainsi, plus de 85 % des capacités mondiales de séparation des terres rares sont concentrées dans un seul pays, la Chine. En effet, la France n’extrait plus de terres rares sur son sol, alors qu’elle a longtemps compté parmi les leaders du secteur, avec des groupes comme Rhône-Poulenc. De plus, le gouvernement vise d’ici 2030 la couverture de 100 % des besoins européens en terres rares lourdes et d’environ 25 % de ceux en terres rares légères.

Le même plan impose déjà à certaines entreprises de formaliser des plans de diversification de leurs approvisionnements. Les réserves annoncées lundi s’ajoutent à cette obligation et doivent servir de tampon en cas de rupture ou de restriction à l’exportation. Les terres rares regroupent 17 éléments métalliques indispensables aux aimants permanents, aux éoliennes, aux véhicules électriques et à plusieurs équipements militaires. Enfin, l’Union européenne recense 34 matières premières critiques, dont 17 jugées stratégiques.