La police de Bangkok a placé en détention dimanche 22 novembre 2026 un combattant de MMA italien de 39 ans, après la mort d’un touriste américain de 46 ans devant un hôtel du quartier de Phra Khanong, en Thaïlande. Les enquêteurs ont été alertés vers 8 h 40 et ont trouvé la victime sans vie, avec une abrasion au front. Ainsi, l’Italien se trouvait encore sur place et attendait les policiers.

Selon les premiers éléments de l’enquête, il a immobilisé l’Américain par une prise d’étranglement pendant la bagarre. Par conséquent, les secours ont tenté de le réanimer, sans succès. Enfin, l’autopsie doit établir la cause exacte du décès.

Une dispute née à la réception

L’homme interpellé est surnommé « Frank the Tank ». Ancien pratiquant de MMA, il affiche deux victoires pour une défaite d’après la base de données Tapology, et il est aussi coach de jiu-jitsu brésilien. Ainsi, il a assuré aux policiers qu’il n’avait fait que repousser une attaque qu’il n’avait pas provoquée, il affirme avoir agi en légitime défense face à un homme qui l’a saisi sans raison alors qu’il se dirigeait vers l’ascenseur.

En effet, les faits ont débuté plus tôt à la réception, où l’Américain s’en prenait au personnel. Puis une réceptionniste de 32 ans a déclaré que le touriste l’avait déjà menacée, « Il a dit que s’il y avait encore du bruit à l’étage, il me couperait la gorge. L’Américain a forcé les portes de l’ascenseur avec une telle violence qu’elles se sont cassées », a-t-elle affirmé. Toutefois, elle n’a pas compris le début de l’échange entre les deux hommes, car ils parlaient anglais.

Les images de vidéosurveillance et la suite

Ensuite, les images de vidéosurveillance montreraient que le combattant a d’abord cherché à éviter l’affrontement. L’Américain l’aurait alors attiré dans le hall et saisi au niveau du cou. Dès lors, l’Italien aurait retourné la prise et maintenu l’étranglement jusqu’à ce que le touriste s’effondre. Cependant, ces images n’ont pas été rendues publiques.

Pour l’instant, la police n’a pas arrêté de qualification définitive. Les premières informations parlent d’un meurtre, d’autres d’un homicide involontaire, et les procureurs examinent la possibilité d’une accusation plus lourde. Ainsi, les enquêteurs recoupent les témoignages, les images et les résultats médico-légaux pour trancher entre légitime défense et usage excessif de la force. Enfin, l’ambassade des États-Unis doit prévenir la famille du défunt, et le corps a été transféré dans un hôpital.