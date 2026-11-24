Thomas Markle, le père de Meghan Markle, fait face à deux chefs d’accusation aux USA pour possession de matériel pédopornographique. En effet, un jury en Californie a prononcé son inculpation ce mardi 24 novembre.

Âgé de 82 ans, Thomas Markle encourt une peine d’emprisonnement de 40 ans s’il est reconnu coupable des deux infractions. De sources concordantes, l’affaire repose sur des photographies et des négatifs retrouvés dans des espaces de stockage qui lui appartenaient.

Thomas Markle dans de sales draps

L’enquête a débuté après un signalement effectué aux Philippines par son fils qui a donné l’alerte aux autorités. Par la suite, les enquêteurs américains ont pris le relais. En outre, les investigations ont conduit les autorités américaines à analyser les espaces de stockage des différents supports de Thomas Markle.

D’après des sources proches du dossier, les enquêteurs déclarent avoir retrouvé plusieurs supports photographiques contenant des images présumées d’abus sexuels sur des enfants. Certains clichés décrits dans le dossier montreraient également Thomas Markle en présence de fillettes dénudées. Ces différents éléments ont servi de base pour constituer les chefs d’accusation.

Thomas Markle a du soucis à se faire car son dossier pourrait s’ouvrir aux Philippines également. Une demande a été clairement formulée par les autorités de Manille afin de poursuivre Thomas Markle. De son côté, le père de Meghan Markle conteste les accusations dont il fait l’objet. En attendant les conclusions définitives, il reste présumé innocent.