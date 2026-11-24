Les États-Unis accueilleront une troisième Coupe du monde féminine de football, après celles de 1999 et de 2003. Le président Donald Trump l’a annoncé mardi 24 novembre 2026 dans un message publié sur X, un jour après la décision du Congrès extraordinaire de la FIFA. Cette annonce met fin à plusieurs mois d’incertitude, car la Maison-Blanche avait retardé les garanties d’État exigées de tout pays hôte.

« Je suis fier d’annoncer que la Coupe du monde féminine de la FIFA 2031 aura lieu aux États-Unis ! Après avoir organisé la Coupe du monde la plus réussie de l’histoire, aucun pays n’est mieux placé que les États-Unis pour accueillir le plus grand événement sportif féminin de l’histoire. La Coupe du monde féminine de la FIFA 2031 apportera un impact économique générationnel aux États-Unis, fera grandir le football dans notre pays et dans le monde, et mettra en valeur l’exceptionnalisme américain. Merci à Gianni Infantino et à son formidable personnel d’avoir œuvré pour amener le tournoi aux États-Unis », a écrit Donald Trump. Il ne mentionne pas les trois autres pays hôtes, alors que le tournoi sera organisé avec le Mexique, le Costa Rica et la Jamaïque.

L’édition 2031 sera la première à réunir 48 équipes, contre 32 jusqu’ici. Le dossier retenu prévoit 20 stades, dont 14 aux États-Unis, 4 au Mexique, 1 au Costa Rica et 1 en Jamaïque. La FIFA a aussi confié l’édition 2035 à l’Angleterre, à l’Irlande du Nord, à l’Écosse et au pays de Galles.

Les deux candidatures étaient seules en lice, ce qui donnait un poids particulier aux conditions posées par Washington. Au printemps 2026, l’administration américaine avait lié son engagement à l’adoption par la FIFA d’une politique interdisant aux athlètes transgenres de jouer dans les compétitions féminines. Le message de Donald Trump n’y fait pas référence.