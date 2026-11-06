Ukraine : qui est Kostiantyn Vlasenko, le soldat qui s'est amputé pour survivre

Quatre cent quatre-vingt-onze jours sur la même position, dont 232 seul, blessé et caché des forces russes. Le président Volodymyr Zelensky a décerné le 30 octobre 2026 le titre de Héros de l’Ukraine à Kostiantyn Vlasenko, 49 ans, soldat de la 30e brigade mécanisée. Il avait été évacué le 4 octobre par un hexacoptère lourd dans la région de Kharkiv, après plusieurs mois de préparation, selon la présidence ukrainienne. Les forces ukrainiennes présentent cette évacuation par drone comme une première dans la guerre.

Seul et blessé après la destruction de sa position

Kostiantyn Vlasenko tenait la position de Vertun, près du village de Sinkivka, depuis le 3 juin 2025. Il y a détruit des soldats et du matériel russes, puis son unité a perdu cette position le 15 février 2026. La présidence ukrainienne décrit ce qui a suivi :

« Le 15 février, des drones et l’artillerie russes ont complètement détruit la position de Vertun. Kostiantyn Vlasenko et son frère d’armes ont survécu, mais ils ont été attaqués par des drones ennemis pendant leur repli. Le soldat Vlasenko a subi de graves blessures par balle aux deux jambes, tandis que son frère d’armes a été porté disparu. Kostiantyn Vlasenko a trouvé refuge près d’une école, où il s’est soigné lui-même. Une tentative d’évacuation par un véhicule terrestre sans pilote a été menée, mais l’ennemi l’a détruit avant qu’il n’atteigne sa position. L’évacuation par tout autre moyen était impossible. La gangrène a entraîné la perte de l’un des pieds du soldat, et il a dû amputer l’autre lui-même à cause de sa blessure. Malgré cela, Kostiantyn Vlasenko a continué à observer l’ennemi tout en restant caché et a fourni à ses camarades des informations importantes. »

Il a finalement quitté la zone le 4 octobre grâce à un hexacoptère Ayudag-6, piloté par Serhii Stoian, comme le détaille le même communiqué. Ainsi, la présidence ukrainienne affirme :

« L’évacuation a été menée à l’aide d’un nouvel hexacoptère polyvalent Heavy Shot Ayudag-6, que les défenseurs de la 92e brigade d’assaut ont aidé à modifier pour transporter une personne. L’opération a duré un peu plus d’une heure. Aujourd’hui, le chef de l’État a décerné au soldat Serhii Stoian la médaille « Pour une vie sauvée ». Tous les autres participants à cette opération unique recevront eux aussi des distinctions d’État. »