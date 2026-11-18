Un ressortissant russe, Igor D’iu, est accusé d’avoir surveillé pour le compte de Moscou des employés d’une entreprise américaine de technologie et de défense installée à Palo Alto, en Californie. Un grand jury fédéral l’a inculpé, a annoncé mercredi 18 novembre le département de la Justice américain. Il répond de quatre chefs d’accusation, dont celui d’avoir agi comme agent d’un gouvernement étranger sans prévenir le procureur général.

Ainsi, l’affaire est directement liée à la guerre en Ukraine, puisque l’entreprise visée fournit du matériel utilisé contre l’armée russe.

Le procureur fédéral Craig Missakian estime que « les faits décrits dans cette affaire relèvent d’une opération soutenue par un État pour cibler et harceler des employés d’une entreprise américaine de technologie et de défense, en raison de l’aide de cette entreprise à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie ». Dans le même sens, le responsable du contre-espionnage au FBI, Roman Rozhavsky, affirme que D’iu avait été « recruté, dirigé et financé par le gouvernement russe pour traquer des employés ». Enfin, M. Scott Proctor, haut responsable de la division Sécurité nationale, dénonce « une violation flagrante de la souveraineté américaine » et « une tentative d’intimidation inacceptable »

Un recrutement par Telegram

Des commanditaires non identifiés ont d’abord recruté D’iu sur la messagerie Telegram, en lui expliquant qu’il travaillait pour *« la Mère patrie »*. Ils lui ont ensuite envoyé des consignes, du matériel et de l’argent. Il aurait gagné Istanbul puis Mexico en juin, avant de franchir illégalement la frontière américaine pendant l’été.

Sur place, il devait photographier les écrans d’ordinateur des employés depuis un café proche du siège de l’entreprise. Il devait aussi poser un ordinateur à des endroits précis, afin que ses commanditaires puissent s’y connecter à distance. Il a également recherché les adresses personnelles de plusieurs salariés, dont celle d’un cadre dirigeant.

Le 3 septembre, il aurait suivi une employée sur près de 50 kilomètres, jusqu’à ce qu’elle alerte la police. Peu après, la police de Palo Alto l’a contacté. Il a alors changé de véhicule et de numéro de téléphone, puis gagné Reno, dans le Nevada.

Faux papiers et carnet d’adresses

Les perquisitions du FBI, menées en octobre, ont permis de saisir environ 18 000 dollars en espèces, deux ordinateurs portables, deux iPhone et deux passeports russes. Les enquêteurs ont aussi trouvé une fausse carte d’identité californienne et une carte de Sécurité sociale au nom de « Hugo Landry Johns ». Son faux passeport américain était en réalité un document authentique, délivré à une autre personne puis modifié avec sa photo. Enfin, un carnet contenait dix adresses, dont plusieurs correspondent à des domiciles d’employés, et des fiches détaillaient le parcours de trois salariés.

Les peines maximales vont de un an à dix ans de prison selon les chefs d’accusation. L’accusé a comparu devant un tribunal fédéral le 2 novembre et reste détenu. Sa prochaine audience est fixée au 24 novembre.