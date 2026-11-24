Le satellite militaire russe Kosmos 2612 est passé à environ 500 mètres du satellite radar ICEYE-X36 en octobre 2026, en orbite basse. ICEYE-X36 appartient à l’entreprise finno-américaine ICEYE, et l’Ukraine utiliserait ses images pour suivre les positions russes. Ainsi, les deux engins circulent à environ 555 kilomètres d’altitude, à plus de sept kilomètres par seconde, ce qui rend une telle proximité risquée. Pourtant, Moscou avait déjà approché des satellites occidentaux, mais jamais, à ce stade, un satellite commercial lié à un pays en guerre contre la Russie.

Une manœuvre menée en quelques jours

Le 12 octobre, Kosmos 2612 a modifié sa vitesse d’environ 28 mètres par seconde pour rejoindre l’altitude d’ICEYE-X36, une opération coûteuse en carburant. Ensuite, le 15 octobre, il est passé de 350 kilomètres de distance à moins de cinq kilomètres en quelques heures, puis il est resté à proximité pendant tout le week-end. Le 19 octobre, il se trouvait à environ 640 mètres derrière le satellite et à deux kilomètres au-dessus.

Cependant, les distances varient selon les calculs : la société américaine de suivi spatial LeoLabs retient environ 500 mètres avec un haut niveau de confiance, tandis que d’autres estimations tirées des données orbitales évoquent quelques dizaines de mètres, voire moins de dix. « Cette manœuvre semble être une approche délibérée vers ICEYE-X36 », a déclaré LeoLabs dans un communiqué du 16 octobre. Par conséquent, l’enjeu dépasse la technique, comme le souligne Marco Langbroek, enseignant-chercheur à l’université de technologie de Delft. « Si ICEYE-X36 est bien utilisé par l’Ukraine, cela signifie qu’un satellite d’un pays, la Russie, s’approche de près d’un satellite d’un autre pays, l’Ukraine, avec lequel il est en guerre », a-t-il écrit. ICEYE a refusé de commenter l’épisode.

Un schéma qui se répète depuis mai

Kosmos 2612 fait partie de six satellites lancés par l’armée russe en avril 2026. En effet, quatre d’entre eux ont déjà rejoint le plan orbital d’ICEYE-X36 en mai, sans s’en approcher aussi près. Toutefois, les objectifs de ces manœuvres ne sont pas confirmés : elles peuvent viser l’écoute des données transmises, l’observation du satellite ou une démonstration de force.

Les précédents existent ailleurs en orbite. En septembre 2025, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius avait indiqué que deux satellites russes Luch-Olymp suivaient deux satellites Intelsat utilisés par l’armée allemande. Enfin, aucune règle internationale ne fixe aujourd’hui la distance minimale à respecter entre deux satellites, ce qui laisse ces approches sans cadre juridique précis.