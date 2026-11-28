Environ six drones auraient survolé la base américaine de RAF Lakenheath, au Royaume-Uni, le 13 novembre 2026, avant d’être repoussés par les systèmes antidrones de l’armée américaine. C’est ce que rapporte le Financial Times ce samedi 28 novembre, en s’appuyant sur des personnes proches du dossier. Ces sources soupçonnent l’Iran d’être lié à l’incident, mais le journal ne produit aucune preuve. Par conséquent, aucun drone n’ayant été récupéré, ni par les Britanniques ni par les Américains, personne ne sait s’ils transportaient des armes ou du matériel d’espionnage.

Située dans le comté du Suffolk, à l’est de l’Angleterre, la base abrite le 48e escadre de chasse de l’US Air Force, équipé de chasseurs F-35A et F-15E. Elle est d’ailleurs en alerte Charlie, le deuxième niveau de protection le plus élevé de l’armée américaine, depuis septembre.

Un communiqué officiel très bref

Dès le soir des faits, l’US Air Force a confirmé une intervention de ses forces de sécurité, sans mentionner ni le nombre de drones ni leur origine. Ensuite, le ministère britannique de la Défense s’est exprimé à son tour, pour dire que la situation était résolue. Entre-temps, des sirènes avaient retenti autour de la base et du site voisin de Feltwell. « Ce soir, des membres des forces de sécurité de l’USAF ont répondu à une activité de drones non autorisée présumée au-dessus de RAF Lakenheath. Aucun personnel, aucun appareil et aucune infrastructure n’ont été touchés », a déclaré un porte-parole de l’US Air Force. Puis, dans la même soirée, « nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour établir les faits. Nous fournirons des informations en temps voulu », a ajouté un porte-parole du ministère britannique de la Défense. Pourtant, ni Washington ni Londres n’ont désigné de responsable à ce stade.

Ce que l’on ignore encore

Les autorités n’ont pas précisé comment les drones ont été repoussés, ni s’ils ont été neutralisés ou simplement éloignés. De même, elles n’ont donné aucune indication sur leur provenance. Pour l’instant, le lien avec l’Iran repose donc uniquement sur les confidences de sources anonymes au quotidien britannique.

Cet incident suit plusieurs alertes récentes autour des bases américaines au Royaume-Uni. Ainsi, le 9 novembre, plus d’une dizaine d’avions américains ont quitté Mildenhall, une autre base du Suffolk, après des informations sur une menace iranienne. De même, la base de Fairford, dans le Gloucestershire, a été visée par une affaire liée à l’Iran : au moins trois hommes ont été inculpés pour un projet d’attaque présumé, et les États-Unis ont retiré leurs bombardiers du site.

En effet, Lakenheath avait déjà connu un épisode comparable. Du 20 au 24 novembre 2024, des drones non identifiés avaient survolé la base, ainsi que Mildenhall et Feltwell. Toutefois, l’enquête n’a jamais désigné de responsable.