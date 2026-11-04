Une hélice d'avion tue un garde du corps du chef de la police de Mogadiscio

Un policier somalien est mort mardi 3 novembre 2026 sur le tarmac de l’aéroport de Dhusamareb, en Somalie, après avoir reçu un coup à la tête de l’hélice encore en rotation de l’avion qu’il venait de quitter, a rapporté Dalsan TV. L’agent, identifié comme Mukhtar Qasim Samay, faisait partie de l’équipe chargée de protéger le chef de la police de Mogadiscio, Ma’alin Mahdi. Il est mort sur place, selon la chaîne.

Une visite avant l’investiture du dirigeant du Galmudug

Ma’alin Mahdi et sa garde rapprochée étaient arrivés de nuit à Dhusamareb, capitale administrative de l’État fédéré du Galmudug, avant l’investiture du nouveau dirigeant de la région, Liban Ahmed Hassan, prévue jeudi. La vidéo de Dalsan TV montre un bimoteur à hélices portant l’inscription « Star », arrêté devant une passerelle mobile, pendant que des passagers et des agents de sécurité descendent. Le policier s’éloignait de l’appareil quand l’hélice l’a touché.