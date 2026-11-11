Une pasteure nigériane meurt en plein vol entre les États-Unis et l’Allemagne

La pasteure nigériane Dr Asabe Toye est décédée le 16 octobre 2026, à l’âge de 68 ans, alors qu’elle rentrait au Nigeria après des vacances aux États-Unis. Elle voyageait avec son mari à bord d’un vol reliant les États-Unis à Francfort, en Allemagne, lorsqu’elle a été victime d’une urgence médicale en plein trajet.

L’information a été rapportée le mardi 10 novembre 2026 par le média nigérian Instablog9ja. La famille n’a pas rendu publique de déclaration personnelle détaillée sur les circonstances médicales du décès.

Une urgence médicale en plein vol

Des personnes présentes à bord lui ont apporté une assistance médicale, tandis que des prières ont été organisées dans l’espoir de la sauver d’après l’annonce de sa famille. Elle est décédée pendant le voyage malgré ces interventions. La famille a remercié après son décès, l’ambassade du Nigeria en Allemagne et le Service des douanes nigérianes (NCS) pour leur aide dans les démarches administratives et le rapatriement de la dépouille vers le Nigeria, une fois les autorisations nécessaires obtenues. Selon des informations publiées le 11 novembre, elle a depuis été inhumée.

Pour rappel, le 29 janvier, un passager de 88 ans est mort sur un vol Royal Air Maroc Montréal–Casablanca. L’appareil s’est posé à Gander, au Canada. Le 6 octobre, un passager est mort sur un vol Kenya Airways Nairobi–Lagos, et les autorités nigérianes ont ouvert une enquête. Le 6 août, un passager est décédé à bord du vol MK745 d’Air Mauritius, entre Delhi et Maurice. Pour Mme Asabe Toye, la famille n’a pas rendu publique de déclaration personnelle sur les circonstances médicales du décès.