Lauren Winans, une Américaine de 31 ans originaire du Kentucky, est poursuivie pour des faits présumés d’@bus s3xuels sur son fils, alors âgé de 11 ans. Lors d’une audience judiciaire tenue le 19 novembre 2026, son mari, policier, était présent à ses côtés, tandis que de nouveaux éléments de l’enquête étaient présentés devant le tribunal.

Selon les déclarations d’un enquêteur de la police d’État, le garçon aurait rapporté trois incidents distincts survenus en 2022 au domicile familial. De plus, il aurait indiqué avoir demandé à sa mère de mettre fin à ces comportements, sans que sa demande soit respectée. D’après le témoignage présenté à l’audience, elle lui aurait affirmé que ces actes étaient normaux.

L’affaire aurait été révélée après une dispute téléphonique entre la mère et son fils. Ce dernier se serait confié à sa belle-mère, qui aurait ensuite alerté son père. Une enquête policière a alors été ouverte, conduisant à l’interpellation de Lauren Winans. Malgré la gravité des accusations portées contre elle, Lauren Winans bénéficie du soutien de son mari, Andy Winans, policier à Bardstown, qui s’est présenté au tribunal à ses côtés lors de l’audience du 19 novembre selon un rapport du New York Post.

Lauren Winans, poursuivie notamment pour inceste et plusieurs infractions liées aux abus sexuels sur mineur, a plaidé non coupable et reste détenue sous une caution fixée à 250 000 dollars. Son avocat a sollicité une assignation à résidence ou le port d’un bracelet électronique, une requête que le juge examinera le 3 décembre 2026, alors qu’elle encourt la prison à vie en cas de condamnation pour les accusations les plus graves.