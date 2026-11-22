Le capitaine de Villarreal, Santi Comesaña, accuse les joueurs du FC Barcelone d’avoir fait pression sur l’arbitre pendant la défaite 3-2 de son équipe, dimanche 22 novembre 2026 au Camp Nou, en Espagne. Les Catalans étaient pourtant menés 2-0 après sept minutes de jeu. Cette sortie relance le débat sur l’influence des grands clubs sur les arbitres de Liga, alors que le Barça reste en tête du championnat.

« La pression qu’ils exercent sur l’arbitre est très dure. En première période, j’ai vu jusqu’à sept joueurs du Barça protester », a déclaré Santi Comesaña après la rencontre. Ainsi, selon le milieu de terrain, l’arbitre Alejandro Hernández Hernández a changé d’attitude à partir du 0-2. En effet, « Ce n’était pas un corner », a affirmé le capitaine à propos d’une décision prise en seconde période. De plus, « C’est pareil au Bernabéu et c’est pareil ici », a-t-il comparé, en visant aussi le Real Madrid. Enfin, « Je lui ai dit : « Ça suffit, la pression te submerge » », a assuré Santi Comesaña en évoquant son échange avec l’arbitre.

Tajon Buchanan (5e) et Tani Oluwaseyi (7e) avaient donné deux buts d’avance à Villarreal. Gerard Martín a relancé le Barça de la tête (57e), puis Fermín López a égalisé (61e). Un but contre son camp de Pau Navarro (67e) a ensuite scellé la victoire des Blaugranas. Le club de Hansi Flick compte désormais 36 points et garde trois longueurs d’avance sur le Real Madrid, tandis que Villarreal reste à 15 points.