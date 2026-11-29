Samedi 28 novembre 2026, au Santiago Bernabéu de Madrid, en Espagne, Vinicius Jr a joué les quatre-vingt-dix minutes d’une défaite (1-2) du Real Madrid contre Alavés. Cette défaite met fin à une série de dix victoires. Pourtant, José Mourinho a refusé d’isoler le Brésilien, comme il l’a expliqué en conférence de presse. « La performance de Vinicius a été la même que celle des autres joueurs. Pas besoin d’inventer des histoires. Je ne pense pas qu’il y ait eu un joueur meilleur que les autres. L’entraîneur est responsable », a déclaré l’entraîneur du Real Madrid. Ainsi, la question de sa place dans le onze se pose de nouveau, même si Mourinho tente de l’écarter.

Beaucoup d’occasions, peu d’efficacité

Les chiffres du match donnent raison à Mourinho sur un point : le problème dépasse Vinicius. Le Real a dominé la possession (74 %) et créé plus de danger qu’Alavés, avec 2,01 buts attendus contre 1,41. Cependant, l’adversaire n’a cadré que deux tirs, et les deux ont fini au fond du filet. Toni Martínez a ouvert le score à la 22e minute, puis Ángel Pérez a doublé la mise à la 61e. Ensuite, Kylian Mbappé a réduit l’écart à la 69e, avant l’expulsion de Jude Bellingham à la 88e.

Le Brésilien a eu sa part d’occasions. Ainsi, sa première frappe, à la 9e minute, a été bloquée, et il a multiplié les dribbles sans trouver la finition. Enfin, les notes des médias spécialisés vont de 5,5 à 7,4, selon l’importance qu’ils accordent à sa passe ratée juste avant l’ouverture du score, quand il pouvait lancer Mbappé face au but.

Güler sort, Vinicius reste

À l’heure de jeu, Mourinho a remplacé Arda Güler par Carlos Espi et laissé Vinicius sur le terrain. Il voulait le garder aux côtés de Diomandé, une association qu’il teste ces dernières semaines. Cette décision a suscité des réactions dans les tribunes, mais le technicien a refusé d’en faire un sujet. « Le Real Madrid a perdu, il a mal joué, l’entraîneur a fait des erreurs. Vous avez tant de choses à dire que vous n’avez pas besoin d’inventer des histoires sur Arda qui part énervé ou sur Vinicius sifflé. Vous avez de quoi parler jusqu’à mercredi : la défaite, l’analyse… la responsabilité est la mienne », a déclaré Mourinho.

Ce choix ressemble à une protection assumée. En effet, le Brésilien avait manqué quatre matchs de Liga après son expulsion contre Villarreal, le 10 octobre. De plus, il n’avait joué que 33 minutes contre le Celta Vigo une semaine plus tôt. Il avait ensuite marqué contre le PSV Eindhoven (5-1), le 24 novembre, son deuxième but de la saison toutes compétitions, avant d’enchaîner contre Alavés.

Une concurrence que Mourinho n’efface pas

La veille du match, le technicien avait déjà refusé de trancher. « Vini a progressé. En ce moment, il est déjà à ce niveau qui nous aide. Quant à savoir s’il va jouer maintenant, c’est une autre histoire », avait-il répondu à la presse, comme nous l’avons relevé. Puis, à propos de Diomandé, il avait ajouté : « Il ne lui manque rien. Être titulaire indiscutable, comme vous aimez le dire, est très difficile ».

Cette concurrence reste entière après Alavés. Vinicius a eu du temps de jeu, des occasions et la confiance de son entraîneur, mais pas le résultat. Si Mourinho maintient son duo Vinicius-Diomandé, la pression montera sur ses choix. S’il change, il devra expliquer pourquoi il a laissé jouer le Brésilien jusqu’au bout un soir où le Real avait tout pour s’imposer.