Bronson Reed est mort à 38 ans. La WWE, dont le siège se trouve aux États-Unis, a confirmé le décès du catcheur australien le vendredi 27 novembre 2026, en invoquant des complications médicales. Jermaine Haley, son nom à l’état civil, avait été blessé trois semaines plus tôt face à Oba Femi. Pourtant, aucun diagnostic précis n’a été publié, et la compagnie n’a donné aucun détail sur les circonstances de la mort.

Une chute à travers une table à Crown Jewel

Le 7 novembre, lors de l’événement Crown Jewel à Riyad, Reed participait à un match pour les titres par équipes. Ainsi, Oba Femi, lutteur d’origine nigériane né à Lagos, l’a projeté hors de la scène à travers une table, dans une séquence prévue par le spectacle. Par conséquent, Reed est ressorti avec plusieurs côtes cassées et un rein lacéré. Il n’a pas voyagé avec le reste de la troupe et a été opéré le lendemain sur place. Puis il est rentré aux États-Unis le 18 novembre.

Ensuite, une seconde opération aurait suivi après son retour. « Un sérieux caillot sanguin et un hématome sur le rein », a indiqué Dave Meltzer, du Wrestling Observer, à propos de ses complications médicales, qui n’ont pas été confirmées officiellement. En effet, aucun lien de cause à effet n’a été établi publiquement entre ces éléments et le décès. De même, à la question d’une éventuelle rancœur envers Femi en coulisses, « Non. », a répondu Sean Ross Sapp, de Fightful.

L’hommage de la WWE et une famille endeuillée

Pour sa part, la WWE a rendu hommage à son catcheur : « Jermaine était une figure démesurée à la WWE, mais avant tout une personne phénoménale, un père de famille dévoué et un collègue apprécié », a-t-elle écrit sur X. Ainsi, la compagnie a aussi adressé ses condoléances à sa femme Paige, enceinte, et à leur fille, ainsi qu’à ses proches et à ses collègues.

Né à Adélaïde le 25 août 1988, Reed avait remporté l’André the Giant Memorial Battle Royal en 2024. Il était aussi un ancien champion nord-américain de NXT, la filiale de développement de la WWE. Enfin, il avait connu deux passages dans la compagnie, avant de s’imposer à Raw au sein du clan The Vision. Oba Femi, 28 ans, est un ancien double champion de NXT.