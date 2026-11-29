Alexa Bliss a quitté le WarGames féminin qui ouvrait Survivor Series, samedi 28 novembre 2026 à Houston (Texas, États-Unis), escortée par le personnel médical et le visage en sang, selon TMZ. Ainsi, sa blessure survient trois semaines après celle de Bronson Reed lors de Crown Jewel, et au lendemain de l’annonce de la mort du catcheur par la WWE.

Une chute qui tourne mal en pleine cage

« Alexa Bliss a subi une grave blessure au visage lors du Survivor Series de samedi », a écrit TMZ. En effet, l’incident s’est produit à Daikin Park quand Jade Cargill a placé un fallaway slam sur Bliss et sur Tatum Paxley. Ensuite, Paxley est retombée sur le visage de sa partenaire, qui s’est aussitôt couvert la figure avec les mains. Puis les images tournées dans la salle montrent Bliss, une serviette tachée de sang plaquée sur le visage, accompagnée par son mari Ryan Cabrera.

Par conséquent, le personnel médical l’a sortie du match et Stephanie Vaquer est entrée dans la cage à sa place. De son côté, Charlotte Flair a indiqué pendant l’émission d’après-show que Bliss passait un examen médical. Cependant, aucun bilan n’a été communiqué à ce stade, et l’entourage de la catcheuse n’a pas répondu aux demandes d’information.

Une soirée vécue dans le deuil

Le spectacle s’est tenu un jour après l’annonce de la mort de Bronson Reed, de son vrai nom Jermaine Haley. « WWE est dévasté d’annoncer que Jermaine Haley, également connu sous le nom de Bronson Reed, est décédé plus tôt aujourd’hui à l’âge de 38 ans des suites de complications médicales », puis, dans le même communiqué, « Jermaine était une figure plus grande que nature à la WWE, mais surtout une personne phénoménale, un homme dévoué à sa famille et un collègue apprécié », a déclaré la WWE vendredi 27 novembre sur X.

En effet, Reed avait été blessé le 7 novembre à Riyad, pendant le match des titres par équipes opposant The Vision à Penta et Je’Von Evans. Ainsi, l’Arabie saoudite l’avait retenu sur place alors que le reste de la troupe rentrait aux États-Unis. Toutefois, la WWE n’a pas détaillé la nature de ces complications ni confirmé de lien avec la blessure de Crown Jewel.

Une habituée du WarGames

Bliss, 35 ans, connaissait bien ce format. En effet, elle faisait partie de l’équipe victorieuse du WarGames féminin de Survivor Series 2025, avec Rhea Ripley, Iyo Sky, Charlotte Flair et AJ Lee, contre Nia Jax, Lash Legend, The Kabuki Warriors et Becky Lynch. Néanmoins, sa participation aux prochains spectacles de la WWE dépendra du diagnostic que la compagnie n’a pas encore rendu public.