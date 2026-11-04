Yan Diomandé en lice pour le titre de meilleur jeune africain aux CAF Awards

La cérémonie des CAF Awards approchent à grand pas. Dans quelques semaines, la Confédération Africaine de Football (CAF) va célébrer ses meilleurs talents. L’ivoirien Yan Diomandé figure parmi les prétendants au titre de meilleur jeune joueur africain de l’année. La pépite du Real Madrid a été retenue dans la liste des dix nommés dévoilée par la faîtière du football africain ce mercredi 4 novembre.

Diomandé n’est pas le seul représentant de la Côte d’Ivoire dans cette catégorie, puisque Christ Inao est également en lice pour cette distinction individuelle. Cette nomination pour le titre de meilleur jeune joueur africain vient récompenser le parcours de l’ex joueur de Leipzig. Il s’est progressivement imposé parmi les talents à suivre en Afrique.

Une forte concurrence pour Diomandé

Ses performances avec le Real Madrid et sa progression continue lui permettent désormais de figurer dans une sélection réunissant les futures têtes du football africain. Malgré son statut, Yan Diomandé devra faire face à une forte concurrence. Il est en lice face à des joueurs comme Ayyoub Bouaddi, représentant du Maroc ou encore le phénomène Ibrahim Maza, international algérien.

Le jeune crack sénégalais de Aston Villa, Ibrahim Mbaye, le camerounais Christian Kofane et le ghanéen Caleb Yirenkyi figurent également parmi les prétendants La liste complète comprend Abdellah Ouazane (Maroc) Hamza Abdelkarim (Egypte) et Ismaël Kamissoko (Mali). Au total, dix jeunes joueurs sont en course pour succéder au marocain. Rendez-vous le 7 décembre à Lagos au Nigeria pour connaître le verdict final.